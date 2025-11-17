Γαύδος: Λουκέτο μπαίνει στο Δημοτικό Σχολείο – Έμεινε χωρίς μαθήτρια

Χωρίς μαθήτρια έμεινε το Δημοτικό σχολείο στη Γαύδο, με αποτέλεσμα να μπει λουκέτο ως το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Ο αγιασμός στο σχολείο έγινε κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, η μοναδική μαθήτρια δεν μένει πλέον στο νησί, σύμφωνα με το Cretalive. Η απόφαση για το κλείσιμο του Δημοτικού σχολείου, ανακοινώθηκε από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλη Καρτσωνάκη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει πως προχωρά στην «αναστολή λειτουργίας του 1/θ Δημοτικού Σχολείου Γαύδου της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων, από 30-10-2025 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026».

Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως φέτος δεν λειτουργεί καμία τάξη γυμνασίου, με το μοντέλο που είχε εφαρμοστεί τη χρονιά 2024-2025, ως παράρτημα του Γυμνασίου Σφακίων.