Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα σε καταστήματα στην Αθήνα – Ανήκουν στον φίλο του ανιψιού

Enikos Newsroom

Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Παρότι έχει περάσει περισσότερο από ένας μήνας από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, σε πλήρη εξέλιξη φαίνεται ότι βρίσκεται η ανάκριση της υπόθεσης, η οποία παραμένει ανοιχτή για τη Δικαιοσύνη.

Από τις 12 το μεσημέρι, ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας —γνωστό ως «ελληνικό FBI» λόγω της εξειδίκευσης και του τρόπου δράσης του— πραγματοποιεί έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας – που χειρίζεται την υπόθεση – με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων που μπορεί να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το υπόβαθρο και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων.

