Οι αθλητικές μεταδόσεις 18/11/2025

Ο αγώνας Λευκορωσία – Ελλάδα και τα υπολοιπα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/11/2025):

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21

17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας

19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA ΛευκορωσίαΕλλάδα UEFA World Cup Qualifiers

