H Τουρκία ναυπηγεί τα νέα αρματαγωγά της Πορτογαλίας – ΦΩΤΟ

Σε ακόμη μία εξαγωγική επιτυχία προχώρησαν τα ναυπηγεία της Τουρκίας, κερδίζοντας διαγωνισμό για την ναυπήγηση Πλοίων Γενικής Υποστήριξης – Αρματαγωγών για την Πορτογαλία. Κι όμως, η Ελλάδα σχεδίαζε και ναυπηγούσε τα δικά της αρματαγωγά, τα οποία όμως δεν προωθεί, προτιμώντας αγορές από το ράφι.

του Χρήστου Μαζανίτη

Η STM, η μεγαλύτερη ναυπηγική μονάδα της Τουρκίας, υπέγραψε σύμβαση με την Kongsberg Maritime της Νορβηγίας για την προμήθεια εξοπλισμού ανεφοδιασμού και αναπλήρωσης στη θάλασσα (RAS) για δύο Πλοία Γενικής Υποστήριξης – Αρματαγωγά, τα οποία θα ναυπηγήσει για να καλύψει τις ανάγκες των πορτογαλικών ναυτικών δυνάμεων. Αυτό το έργο, η πρώτη εξαγωγή στρατιωτικού πλοίου της Τουρκίας σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του ΝΑΤΟ, σηματοδοτεί επίσης τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ της STM και της Kongsberg Maritime.

«Ο εξοπλισμός μας Free Alongside Ship (FAS) είναι καρπός δεκαετιών εμπειρίας και Έρευνας και Ανάπτυξης», δήλωσε η Kongsberg Maritime. «Παίξαμε πρωτοποριακό ρόλο στην ανάπτυξη ηλεκτροκίνητου εξοπλισμού Replenishment At Sea (RAS) και FAS. Αυτός ο εξοπλισμός προσφέρει ταχύτερους χρόνους εγκατάστασης και εγγυάται ασφαλέστερη και καλύτερη λειτουργία σε ψυχρά κλίματα».

Τα Πλοία Γενικής Υποστήριξης – Αρματαγωγά θεωρούνται ένα σημαντικό έργο που καταδεικνύει -σύμφωνα με τους Τούρκους- το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής ναυτικής μηχανικής της Τουρκίας, διαθέτουν αρθρωτό σχεδιασμό. Εκτός από την παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και τη μεταφορά καυσίμων και φορτίου στη θάλασσα, τα πλοία θα είναι επίσης ικανά για κοινές μεταφορές ισχύος και αμφίβιες επιχειρήσεις με τη μεταφορική τους ικανότητα τεθωρακισμένων οχημάτων. Θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 20 ελαφρά τακτικά τεθωρακισμένα οχήματα.

Επιπλέον, χάρη στον αρθρωτό, μοναδικό και ευέλικτο σχεδιασμό τους, θα είναι επίσης ικανά να εκτελούν αποστολές όπως ανθρωπιστική βοήθεια, έρευνα και διάσωση και νοσοκομειακές επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης. Εξοπλισμένα με ενσωματωμένα συστήματα επικοινωνιών, αυτά τα πλοία θα διαθέτουν επίσης δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου.

Τα πλοία, τα οποία θα έχουν μήκος 137 μέτρα, εκτόπισμα 11.000 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 18+ κόμβων, θα μπορούν να παραμένουν στη θάλασσα συνεχώς για 90 ημέρες. Με δυνατότητα μεταφοράς συνολικά 100 ατόμων εκτός από 100 υπαξιωματικούς, τα πλοία θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 20 ελαφρά τακτικά θωρακισμένα οχήματα. Θα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες και συστήματα όπλων για όλους τους κύριους τύπους πολέμου, κυρίως αεράμυνας. Τα πλοία θα είναι εξοπλισμένα με συστήματα αεράμυνας κοντινής εμβέλειας, τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα 12,7 mm και συστήματα chaff/dekoy, και θα ενσωματώνουν πολυάριθμους προηγμένους αισθητήρες και συστήματα. Τα πλοία θα διαθέτουν επίσης πλατφόρμες για ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), καθώς και υπόστεγο για UAV.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα ελληνικά αρματαγωγά έχουν σχεδιαστεί και ναυπηγηθεί από ελληνικά χέρια στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Μόνο που για ανεξήγητο λόγο η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού επιμένει να μην εμπιστεύεται τα ελληνικά ναυπηγεία για προγράμματά του προτιμώντας ναυπηγεία του εξωτερικού. Άλλωστε ο ίδιος ο Αρχηγός έχει αναφέρει ότι δεν εμπιστεύεται τα ελληνικά ναυπηγεία. Και κάπως έτσι η Τουρκία, που έχει τόση ναυτική παράδοση όση και η Ελβετία, βρέθηκε να ναυπηγεί πλοία για λογαριασμό τρίτων χωρών.

Οι φρεγάτες

Παράλληλα, η Τουρκία τρέχει το δικό της αυτόνομο πρόγραμμα σχεδίασης και ναυπήγησης φρεγατών.

Πρόεδρος της Αμυντικής Βιομηχανίας, Καθηγητής Δρ. Haluk GÖRGÜN, εξέτασε επί τόπου τις φρεγάτες MİLGEM Κλάσης Ι, οι οποίες βρίσκονται υπό κατασκευή.

IZMIR (F-516) που κατασκευάστηκε στο Anadolu Shipyard

IZMIT (F-517) που ναυπηγήθηκε στο Sedef Shipyard

Ο Πρόεδρος GÖRGÜN περιηγήθηκε στα εσωτερικά τμήματα, τα καταστρώματα και τις υπερκατασκευές των φρεγατών και προέβη σε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις της τρέχουσας κατάστασης των πλατφορμών.

Και τα δύο πλοία έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν στο Τουρκικό Ναυτικό το 2026.

Μετά το 5ο πλοίο του Έργου MİLGEM, το TCG İSTANBUL (F-515), η κατασκευή του 6ου, 7ου και 8ου πλοίου για τις φρεγάτες MİLGEM κλάσης I, οι οποίες έχουν εισέλθει σε μαζική παραγωγή, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Κοινοπραξία TAİS (Anadolu, Sedef, Sefine Shipyards) με την STM ως κύριο ανάδοχο.