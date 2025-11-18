Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ισλαμικής Τέχνης
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Γενετήσια Εκμετάλλευση και Κακοποίηση
  • Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά
  • Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Παιδικής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας

Γεγονότα

  • 1826: Αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχωβα, όπου θα λάμψει το άστρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα λήξει στις 23 Νοεμβρίου, με νικηφόρα έκβαση για τα ελληνικά όπλα.
  • 1902: Τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, Δεληγιαννικών και Θεοτοκικών. (Σανιδικά)
  • 1916: Απόβαση συμμαχικών αγημάτων στο Φάληρο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένη            στα «κράτη» των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. (Νοεμβριανά)
  • 1976: Εγκαθιδρύεται Δημοκρατία στην Ισπανία, έπειτα από 37 χρόνια δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορτές, τη διορισμένη από τον Φράνκο Βουλή της Ισπανίας και θεωρείται προσωπικός θρίαμβος του μεταβατικού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ.
  • 1983: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από τη Βρετανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ άλλων, την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους, με την οποία επιχειρείται η απόσχιση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.
  • 1989: Καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης του Τοντόρ Ζίφκοφ.

Γεννήσεις

  • 1783:  Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Θαν. 26/4/1825)
  • 1906:  Άλεκ Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. (Θαν. 2/10/1988)
  • 1934: Βασίλης Βασιλικός, πολυγραφότατος Έλληνας λογοτέχνης. («Ζήτα»). (Θαν. 30/11/2023)

Θάνατοι

  • 1830: Γιόχαν Άνταμ Βάισχαουπτ, Γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). (Γεν. 6/2/1748)
  • 1922: Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας. («Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο») (Γεν. 10/7/1871)
  • 1940: Μίμης Πιερράκος, Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. (Γεν. 1909)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα είναι ανώριμη συναισθηματικά και δυσκολεύεται να κάνει σχέσεις

ΕΟΠΥΥ: Νέα πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς- Τι ζητάει ο ΙΣΑ

Έκθεση-σοκ για τη Γερμανία: Ένα στα επτά παιδιά κινδύνευε το 2024 από φτώχεια

Αυτοκίνητο: Το σύστημα που βάζει τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα

Ο τύπος ανθρώπου που εξοργίζει το κάθε ζώδιο – «Σας φαίνεται ανυπόφορος»

Το LinkedIn προσθέτει αναζήτηση με AI για να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν επαγγελματίες
περισσότερα
02:58 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν το σπίτι του επιχειρηματία – Βίντεο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες

Βίντεο – ντοκουμέντο κατέγραψε τον τρομακτικό ήχο από τις σφαίρες που έπεσαν στη τζαμαρί...
02:42 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Ιόνιο

Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ιόνιο πέλαγος. Σύμφωνα με ...
01:08 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με την αιματοβαμμένη σημαία – ΦΩΤΟ

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κρατώντας το ένα ά...
00:50 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη: «Έβαζε το ατμοσίδερο πάνω μου, στην κοιλιά μου, παντού» – Ανατριχιάζει η μαρτυρία 55χρονης

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας με θύμα μια 55χρονη από ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα