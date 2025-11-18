Σαν σήμερα 18 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ισλαμικής Τέχνης
- Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Γενετήσια Εκμετάλλευση και Κακοποίηση
- Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά
- Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Παιδικής Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, της Κακοποίησης και της Βίας
Γεγονότα
- 1826: Αρχίζει η μεγάλη μάχη στην Αράχωβα, όπου θα λάμψει το άστρο του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Θα λήξει στις 23 Νοεμβρίου, με νικηφόρα έκβαση για τα ελληνικά όπλα.
- 1902: Τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου ακολουθεί κυβερνητική αστάθεια και συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο μεγάλων παρατάξεων, Δεληγιαννικών και Θεοτοκικών. (Σανιδικά)
- 1916: Απόβαση συμμαχικών αγημάτων στο Φάληρο και συγκρούσεις με τον ελληνικό στρατό. Στόχος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που υποστηρίζει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα είναι ήδη χωρισμένη στα «κράτη» των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. (Νοεμβριανά)
- 1976: Εγκαθιδρύεται Δημοκρατία στην Ισπανία, έπειτα από 37 χρόνια δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο. Η απόφαση λαμβάνεται με ψήφους 425 «υπέρ» και 59 «κατά», από τα Κορτές, τη διορισμένη από τον Φράνκο Βουλή της Ισπανίας και θεωρείται προσωπικός θρίαμβος του μεταβατικού πρωθυπουργού Αδόλφο Σουάρεθ.
- 1983: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα 541, το οποίο προτείνεται από τη Βρετανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ άλλων, την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από τους Τουρκοκυπρίους, με την οποία επιχειρείται η απόσχιση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή της.
- 1989: Καταρρέει το κομμουνιστικό καθεστώς στη Βουλγαρία και μαζί του ο ηγέτης του Τοντόρ Ζίφκοφ.
Γεννήσεις
- 1783: Σαντόρε ντι Σανταρόζα, Ιταλός φιλέλληνας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. (Θαν. 26/4/1825)
- 1906: Άλεκ Ισιγώνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. (Θαν. 2/10/1988)
- 1934: Βασίλης Βασιλικός, πολυγραφότατος Έλληνας λογοτέχνης. («Ζήτα»). (Θαν. 30/11/2023)
Θάνατοι
- 1830: Γιόχαν Άνταμ Βάισχαουπτ, Γερμανός φιλόσοφος και ιδρυτής της μυστικής σέχτας των Ιλουμινάτι (Πεφωτισμένοι). (Γεν. 6/2/1748)
- 1922: Μαρσέλ Προυστ, Γάλλος συγγραφέας. («Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο») (Γεν. 10/7/1871)
- 1940: Μίμης Πιερράκος, Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. (Γεν. 1909)