Μετρό: Κλειστοί προσωρινά οι σταθμοί Δάφνη και Άγιος Δημήτριος

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετρό

Έκλεισαν προσωρινά οι σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Δάφνη και Άγ. Δημήτριος λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης της Γραμμής.

 

08:28 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

