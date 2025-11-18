Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση από σήμερα με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά της χώρας και θα επεκταθούν σταδιακά βόρεια και ανατολικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση – Δευτέρα 17/11/2025

Επιδείνωση του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται το επόμενο διήμερο.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) και την Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Τάσος Αρνιακός: «Στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική»

«Αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα, με ισχυρές επαναλαμβανόμενες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κέρκυρα, τους Παξούς, την Θεσπρωτία, και απο το μεσημέρι τη βορειοδυτική Αιτωλοακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές, νοτιάδες 4 με 6 στο βόρειο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ που μεταφέρουν σκόνη από την Αφρική. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή» ανέφερε ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός.

«Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές με νοτιοανατολικούς ανέμους στον θερμαικό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 12 έως και 20 βαθμούς Κελσίου», πρόσθεσε.

Σάκης Αρναούτογλου: «Οι νέες βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν τη βόρεια Ελλάδα»

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, «οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλότερες από τα συνηθισμένα για την εποχή. Ωστόσο, από το βράδυ της Δευτέρας 17/11 το σκηνικό αλλάζει, με βροχές και πυκνή συννεφιά να κάνουν την εμφάνισή τους στα βορειοδυτικά, ενώ οι νέες βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν τη βόρεια Ελλάδα και θα έχουν την τιμητική τους την Τρίτη 18/11 . Πρόκειται, όπως σημειώνει, για μια καθαρά μεταβατική περίοδο, όπου οι ήπιες θερμοκρασίες συνδυάζονται με νεφώσεις και τοπικές βροχές πριν την εγκατάσταση του χειμωνιάτικου καιρού» πρόσθεσε ο γνωστό μετεωρολόγος.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 18-11-2025

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο, (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία. Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο. Ανεμοι : Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στα νησιά του βορείου Ιονίου (κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Παξών), την Ήπειρο και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 20 με 22 και στα νότια τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και προς το βράδυ στα νησιά του βορείου Ιονίου και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-11-2025

Στα δυτικά και τα βόρεια βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 6 με 7, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.