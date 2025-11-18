Λένα Ζευγαρά: «Δεν υπάρχει προσωπική ζωή – Δέχομαι φλερτ στα social»

Στην κάμερα του Happy Day μίλησε η Λένα Ζευγαρά.

«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», παραδέχεται η Λένα Ζευγαρά.

Αναφερόμενη στο διαδικτυακό φλερτ που δέχεται, η τραγουδίστρια εξήγησε πως δεν την αποσυντονίζει, αλλά το αντιμετωπίζει πάντα με θετική διάθεση. «Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», σημειώνει στην πρωινή εκπομπή του Alpha.