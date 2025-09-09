Λένα Ζευγαρά: Απάντησε για πρώτη φορά για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Κακοσαίο – «Γίνονται πολλές παραπληροφορήσεις»

Η Λένα Ζευγαρά μίλησε στο «Κοσμοράδιο 95,1» και έδωσε για πρώτη φορά απάντηση σχετικά με τις φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από μια πιθανή συνεργασία της με τον Γιώργο Κακοσαίο.

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η συνεργασία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες «πάγωσε» προτού καν ξεκινήσει, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις στον χώρο της μουσικής.

Η τραγουδίστρια, θέλοντας να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθάρισε: «Γίνονται πολλές παραπληροφορήσεις, δεν υπήρξε συνεργασία, δεν ήταν κάτι κλεισμένο. Υπήρχαν συζητήσεις που όντως έγιναν με τον Γιώργο Κακοσαίο, δεν ήταν κάτι προχωρημένο, ήταν συζητήσεις οι οποίες δεν καρποφόρησαν. Δεν υπήρξε κλεισμένη συνεργασία για να πω ότι χάλασε κάτι».