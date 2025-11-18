Μητσοτάκης: Έκτακτη ενίσχυση έως το τέλος του έτους για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά  

Μία έκτακτη συμπληρωματική ενίσχυση, που θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους σε όσους κτηνοτρόφους έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση για το πώς η κυβέρνηση θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στην ΕΡΤ: «Θα υπάρξει άμεση στήριξη στους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω ευλογιάς». Ειδικότερα, όπως είπε «μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους. Θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους την δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους».

Όπως είπε τα χρήματα αυτά θα δοθούν από τον κρατικό μηχανισμό και όχι ευρωπαϊκούς πόρους και οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Εξηγώντας το σχέδιο του αρμόδιου υπουργείου για αυτή την έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων ο Πρωθυπουργός είπε ότι «ερχόμαστε λοιπόν και λέμε ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους».

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημερομηνία των πληρωμών δήλωσε: «Η δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή του ποσού στο οποίο αναφερθήκατε στα τέλη Νοεμβρίου. Θέλω να θυμίσω ότι παλιά η βασική ενίσχυση πληρωνόταν τέλη Οκτωβρίου, άρα μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μήνα. Εδώ όμως πάμε να κάνουμε μια θα έλεγα πολύ δραστική μεταρρύθμιση». Όπως είπε είναι μια «δύσκολη μεταρρύθμιση με κόστος πολιτικό, απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων, τα οποία και εμείς έχουμε αναγνωρίσει απολύτως απαραίτητη όμως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας».

Παράλληλα τόνισε ότι «οι πραγματικοί αγρότες και οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι τελικά θα είναι ωφελημένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί πολύ απλά το σύστημα θα πετάει έξω αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να πάρουν χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά το ποσό το οποίο έχουμε προς διάθεση είναι το ίδιο. Άρα οι πραγματικοί αγρότες, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, τελικά θα πάρουν περισσότερα χρήματα».

