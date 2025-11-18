Βορίζια: Συνελήφθη ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη – Εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια, καθώς συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (18/11) ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο οποίος είναι μέλος της μίας οικογένειας που εμπλέκεται στην υπόθεση με τους δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του για συμμετοχή στην συμπλοκή, σε ό,τι αφορά όμως την απόκρυψη των όπλων μετά τους πυροβολισμούς. Ο ίδιος πήγε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε.

O Βενιζέλος Φραγκιαδάκης είναι αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού.