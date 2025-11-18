Γερμανία: Λιγότερα χρήματα για χριστουγεννιάτικα δώρα θα ξοδέψουν φέτος οι πολίτες – 34 ευρώ κάτω ο μέσος προϋπολογισμός

Enikos Newsroom

διεθνή

Χριστούγεννα Μόναχο Γερμανία
Φωτογραφία: Unsplash

Σημαντικά λιγότερα χρήματα θα ξοδέψουν για δώρα τα φετινά Χριστούγεννα οι Γερμανοί, οι οποίοι πάντως περιμένουν με ανυπομονησία την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με έρευνα της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανικής Πώλησης (HDE), οι καταναλωτές σχεδιάζουν φέτος να δαπανήσουν για δώρα κατά μέσο όρο 263 ευρώ – 34 ευρώ λιγότερα από πέρυσι.

Επιπλέον, παρότι για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αναμένεται ονομαστική αύξηση πωλήσεων κατά 1,5% στα 126,2 δισεκατομμύρια ευρώ, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, είναι τελικά μηδενική σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Στην έρευνα της HDE μεταξύ εταιριών λιανικής πώλησης, το 80% αναμένει φέτος περισσότερο συγκρατημένους καταναλωτές και το 83% ότι οι πελάτες θα προσέχουν πιο πολύ τις τιμές, καθώς πολλά αγαθά έχουν ακριβύνει.

Ταυτόχρονα, σε άλλη έρευνα της HDE αναδεικνύεται ότι το 73% των καταναλωτών περιμένει τα Χριστούγεννα με ανυπομονησία, ενώ το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σκοπεύει να ξοδέψει για δώρα το ίδιο ποσό με πέρυσι.

Το 11% απάντησε ότι θα ξοδέψει «κάπως λιγότερα» και το 10% «σημαντικά λιγότερα». Μόνο το 10% ανέφερε ότι θα ξοδέψει φέτος περισσότερα.

Κατά μέσο όρο οι καταναλωτές θα ξοδέψουν φέτος 263 ευρώ σε δώρα, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 297 ευρώ. Τα πλέον δημοφιλή δώρα είναι δωροεπιταγές, παιγνίδια, βιβλία, καλλυντικά ή προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Ο πρόεδρος της HDE Αλεξάντερ φον Πρέεν ζήτησε από την κυβέρνηση «καλύτερες συνθήκες – πλαίσιο για την εγχώρια οικονομία και τον τομέα του λιανικού εμπορίου» και ανέδειξε συγκεκριμένα την ανάγκη για περιορισμό της γραφειοκρατίας και μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για όλους.

Τόνισε επίσης ότι απαιτούνται δίκαιες συνθήκες για «εμπόριο με ίσους όρους» σε ό,τι αφορά τις κινεζικές εταιρίες Temu και Shein, ενώ δήλωσε και ότι πρέπει να διατηρηθούν ζωντανά τα κέντρα των πόλεων, «ασφαλή, καθαρά και προσβάσιμα».

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου είναι η τρίτη πιο σημαντική βιομηχανία στην Γερμανία και κατά την περίοδο των εορτών καταγράφει το 18,5% των συνολικών πωλήσεών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 279 φάρμακα τον Οκτώβριο

Μικροβιακή Αντοχή: Η Ελλάδα στη δυσμενέστερη θέση στην Ευρώπη

Μητσοτάκης για στεγαστικό: Θα υπάρξουν κι άλλα μέτρα στήριξης

Hellenic Train: Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι

Νέα εκστρατεία EVALUSION ClickFix διανέμει κακόβουλα λογισμικά – Τι είναι το Amatera Stealer και το NetSupport RAT

Τι συνέβη στον διατηρημένο μεγάλο λευκό καρχαρία που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο πάρκο άγριας ζωής
περισσότερα
10:12 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

«Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary – Πώς η Τέιλορ Σουίφτ και το AI έφεραν τον όρο στην κορυφή

Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025, επιλέγοντας τον όρο «paras...
09:25 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Συγκλονιστικό βίντεο: Διάσωση Ουκρανού στρατιώτη που ήταν παγιδευμένος για 33 ημέρες σε ρωσική «ζώνη θανάτου» – Τον έσωσε ένα «φέρετρο με ρόδες»

Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις διάσωσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, ένας τραυματι...
08:04 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ το σχέδιο Τραμπ – Οι αλλαγές που φέρνει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα ερωτήματα που γεννά

Παρά την έντονη πολιτική πόλωση και τις αντιδράσεις που έχουν προηγηθεί, το Συμβούλιο Ασφαλεία...
06:33 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Λόρενς Σάμερς: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ αποσύρεται από τον δημόσιο βίο έπειτα από την αποκάλυψη αλληλογραφίας με τον Επστάιν

Ο Λόρενς «Λάρι» Σάμερς, άλλοτε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, κατόπι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα