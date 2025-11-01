Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της. Ο νεογέννητος γιος της, ήρθε να προστεθεί στην όμορφη οικογένειά που έχουν δημιουργήσει με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται στο σπίτι με τον δεύτερο γιο της και απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Η Τζένη Θεωνά είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητά της με τα δύο της παιδιά.

Το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, η ίδια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της, απολάμβανε τον ύπνο του στην αγκαλιά της μαμάς του.

Δείτε την φωτογραφία: