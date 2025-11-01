Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένη Θεωνά
Φωτογραφία: Instagram/jennytheona

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Τζένη Θεωνά, καθώς πριν μερικές εβδομάδες έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της. Ο νεογέννητος γιος της, ήρθε να προστεθεί στην όμορφη οικογένειά που έχουν δημιουργήσει με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια βρίσκεται στο σπίτι με τον δεύτερο γιο της και απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Η Τζένη Θεωνά είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητά της με τα δύο της παιδιά.

Το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, η ίδια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της, απολάμβανε τον ύπνο του στην αγκαλιά της μαμάς του.

Δείτε την φωτογραφία:

ΤΖΕΝΗ ΘΕΩΝΑ
H Τζένη Θεωνά αγκαλιά με το μωρό της / πηγή φωτογραφίας: Instagram

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 9 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, σύμφωνα με το Cleveland

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Νοεμβρίου

Μαρινάκης: Διασφαλισμένη η παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – Οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;

FaceTime: Πώς να αποκτήσεις απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στο iPhone κάποιου άλλου, με τη συγκατάθεσή του
περισσότερα
16:30 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Η γιαγιά μου στο φλιτζάνι μου είχε πει ότι το όνομα του άντρα της ζωής μου ξεκινάει από το γράμμα…»

Η Σίσσυ Χρηστίδου προέβη σε μια προσωπική αποκάλυψη, σήμερα 1 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της «Χαμ...
12:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Μαζιώτης: «Στις “Άγριες Μέλισσες” με αποκαλούσαν χασοδίκη στον δρόμο όταν δεν μπορούσα να βγάλω την Ελένη από τη φυλακή»

Ο ηθοποιός Δημήτρης Μαζιώτης μιλά στο enikos.gr για τον “Γελοίο” του Ντοστογιέφσκι που υποδύετ...
10:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βικτώρια Καρύδα: Συγκινεί με ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιάννη Μακρή 7 χρόνια μετά τη δολοφονία του

Η Βικτώρια Καρύδα προκάλεσε συγκίνηση στους followers της, με τη νέα της ανάρτηση στο Instagra...
03:55 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κατερίνα Λυπηρίδου: Γιατί δεν πηγαίνει σε συναυλίες – «Δεν μπορώ να είμαι εγώ εδώ πέρα»

Η Κατερίνα Λυπηρίδου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς