NBA: Ο Κρις Πολ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται – Το συναισθηματικό «αντίο», τα ιστορικά ρεκόρ και η πορεία μιας σπουδαίας καριέρας

Ο σταρ του NBA, Κρις Πολ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία της μακράς και επιτυχημένης καριέρας του. Έπειτα από 21 χρόνια στα κορυφαία παρκέ του κόσμου, ο Πολ αποχαιρετά την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του ένα ιστορικό αποτύπωμα στο άθλημα.

«Τι ταξίδι…», έγραψε ο Πολ στο X. «Ακόμα πολλά μένουν… Ευγνώμων για αυτό το τελευταίο!»

Λίγο πριν από το παιχνίδι απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, ανέβασε ένα συναισθηματικό βίντεο στα social media με στιγμές από τα πρώτα χρόνια ως νέος μπασκετμπολίστας έως τη σπουδαία καριέρα του στον λαμπερό κόσμο του NBA.

Back in NC!!! What a ride…Still so much left…GRATEFUL for this last one!! 🤞🏾 pic.twitter.com/1ZaJSqsWRD — Chris Paul (@CP3) November 22, 2025



Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πολ πέτυχε το ιστορικό ρεκόρ ως ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει τουλάχιστον 20.000 πόντους, 12.000 ασίστ και 6.000 ριμπάουντ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Source (@thesource)



Ο συμπαίκτης του, Τζέιμς Χάρντεν, αναγνώρισε την αναπόφευκτη στιγμή της αποχώρησης του Πολ λέγοντας: «Είκοσι ένα χρόνια, κάποια στιγμή ξέρεις ότι θα τελειώσει».

Ο Χάρντεν επαίνεσε τη σημαντική συνεισφορά του «CP3» στο NBA, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Παικτών και τα εντυπωσιακά στατιστικά της καριέρας του.

Στη 21η σεζόν του στο πρωτάθλημα, ο Πολ επέστρεψε στους Κλίπερς, όπου είχε προηγουμένως αγωνιστεί για έξι σεζόν από το 2011 έως το 2017. Πιθανότατα, θα ολοκληρώσει την καριέρα του χωρίς να κατακτήσει πρωτάθλημα, καθώς οι Κλίπερς δυσκολεύονται στην αρχή της χρονιάς, με ρεκόρ 4-11 το Σάββατο.

Ο 40χρονος Πολ είναι 12 φορές All-Star, 11 φορές μέλος της All-NBA, 9 φορές μέλος της All-Defense και Rookie of the Year το 2006.

Ο Πολ επιλέχθηκε στο Νο 4 του draft από τους τότε Νιου Όρλινς Χόρνετς το 2005 και πέρασε τα πρώτα έξι χρόνια της καριέρας του εκεί. Στη συνέχεια οδήγησε τους Κλίπερς για έξι σεζόν, ως μέρος του διάσημου πυρήνα «Lob City» μαζί με τους Μπλέικ Γκρίφιν και ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Ακολούθησαν δύο σεζόν με τους Ρόκετς, όπου μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν έφτασαν στους τελικούς της περιφέρειας το 2017-18 πριν αποκλειστούν από τους Γουόριορς σε επτά παιχνίδια.

Μετά είχε μια σεζόν με τους Θάντερ και τρεις με τους Σανς, φτάνοντας στους τελικούς το 2020-21 με τον Ντέβιν Μπούκερ, αλλά χάνοντας από τους Μπακς σε έξι αγώνες. Ακολούθησαν μία σεζόν στους Γουόριορς και μία στους Σπερς, πριν επιστρέψει φέτος στους Κλίπερς.

Ο Πολ κατατάσσεται δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ασίστ και κλεψίματα, πίσω μόνο από τον Τζον Στόκτον και στα δύο.

Με την αποχώρηση του Πολ, ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα είναι ο μόνος ενεργός παίκτης της ομάδας του 2008 «Redeem Team», που εισήχθη στο Naismith Basketball Hall of Fame. Θρύλοι του μπάσκετ όπως ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Καρμέλο Άντονι και ο Ντουέιν Ουέιντ ήταν μέλη αυτής της εμβληματικής ομάδας, η οποία θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών -μαζί με την Dream Team του 1992- μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, νικώντας την Ισπανία στον τελικό.

Μετά την ανακοίνωση του Πολ για την αποχώρησή του, ο ΛεΜπρον Τζέιμς των Λέικερς αναδημοσίευσε στο Instagram ένα story από ανάρτηση του περιοδικού Slam, με μια φωτογραφία του Πολ, σχολιάζοντας: «Ήταν μια φοβερή διαδρομή».