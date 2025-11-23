Νέα Δημοκρατία: Ομαλά εξελίσσεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές- Μεγάλη η συμμετοχή, τονίζουν πηγές του κόμματος

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Δημοκρατία: Ομαλά εξελίσσεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές- Μεγάλη η συμμετοχή, τονίζουν πηγές του κόμματος

Με μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα συνεχίζεται η ψηφοφορία για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος, όπως αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά, τονίζουν οι ίδιες πηγές και υπενθυμίζουν ότι η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 19:00.

Σημειώνεται ότι για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα εκλέξουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε εικόνες:

