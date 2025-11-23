Φον ντερ Λάιεν: «Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν αλλάζουν με τη βία» – Οι βασικοί όροι της ΕΕ για να γίνει αποδεκτή μια συμφωνία

Σαφές μήνυμα για τα όρια μιας αποδεκτής συμφωνίας απέστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας, ότι ο ουκρανικός στρατός δεν πρέπει να αποδυναμωθεί και ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Η δήλωσή της ήρθε την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας συμμετέχουν στις συνομιλίες της Γενεύης σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

«Κάθε αξιόπιστο και βιώσιμο σχέδιο ειρήνης πρέπει πρώτα και κύρια να σταματά τις δολοφονίες και να τερματίζει τον πόλεμο, χωρίς όμως να σπέρνει τους σπόρους για μελλοντική σύγκρουση», ανέφερε.

In addition to the elements necessary for a just and lasting peace and Ukraine’s sovereignty: any agreement must include the return of Ukrainian children abducted by Russia. We will not rest until every single one of them is reunited with their families, in their homes. pic.twitter.com/LQaGK85LLr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2025



«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και για την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τρία από αυτά. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν δια της βίας».

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε στη συνέχεια: «Δεύτερον, ως κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση και θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αποτυπωθεί πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέξει τη δική της μοίρα. Έχουν επιλέξει μια ευρωπαϊκή μοίρα», κατέληξε.

Γενεύη: Σε «εποικοδομητική διάθεση» οι συνομιλίες

Κίεβο, Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον επιχειρούν να χαράξουν κοινή γραμμή για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, με τις συνομιλίες της Γενεύης να αποκτούν καθοριστικό χαρακτήρα για τις ισορροπίες στην Ευρώπη και για την ίδια την Ουκρανία.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασαν στην πόλη της Ελβετίας για τις συνομιλίες γύρω από το σχέδιο της Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία θα εκπροσωπηθούν από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας στις συνομιλίες, ενώ την ουκρανική αντιπροσωπεία θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειάς του, Τζόναθαν Πάουελ, θα είναι επίσης παρών. Σύμφωνα με ιταλικές διπλωματικές πηγές που επικαλείται το AFP, η Ρώμη στέλνει τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, Φαμπρίτσιο Σάτζιο.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας στη Γενεύη.

«Γενικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε σε πολύ εποικοδομητική διάθεση», πρόσθεσε.

The Ukrainian delegation, appointed by President @ZelenskyyUa, has begun its work in Geneva.

Held the first meeting with the national security advisors of the leaders of the United Kingdom, France, and Germany: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne, and Günther Sauter.

The next meeting… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025

Ζελένσκι: «Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί»

Ο Ζελένσκι, σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη θα αποφέρουν «θετικό αποτέλεσμα» που θα βοηθήσει να «σταματήσει η αιματοχυσία».

Αναφερόμενος στη διπλωματική διαδικασία, σημείωσε ότι είναι θετικό πως «η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί» και υπογράμμισε ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για «εποικοδομητικό» διάλογο.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025



Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν στα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει ποτέ. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το Κίεβο αν απορρίψει το σχέδιο των ΗΠΑ

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε πως βρίσκεται σε σκληρό δίλημμα σε μια ιδιαίτερα σοβαρή ομιλία προς τους πολίτες της Ουκρανίας την Παρασκευή, παρουσιάζοντας το σχέδιο ως επιλογή ανάμεσα στην απώλεια των ΗΠΑ ως συμμάχου και την αποδοχή ρωσικών απαιτήσεων – απαιτήσεων που καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τα 28 σημεία.

Αν το Κίεβο χάσει την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες για τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επιδεινώνοντας προβλήματα που ήδη υπάρχουν: έλλειψη στρατιωτών, χρηματοδοτική πίεση και αυξανόμενη δυσπιστία των Ουκρανών απέναντι σε μια προεδρία που έχει πληγεί από σκάνδαλα.

Πάνω απ’ όλα, η απόρριψη της πρότασης θα σηματοδοτήσει μια υπαρξιακή ρήξη με τις ΗΠΑ, με τεράστιες στρατηγικές επιπτώσεις για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της.

Ενέχει τον κίνδυνο η Ουάσινγκτον να αποστρέψει το βλέμμα της από τον πόλεμο, να υπαναχωρήσει από δεσμεύσεις για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας και να πει όχι μόνο στον Ζελένσκι αλλά και στους Ευρωπαίους: είστε μόνοι σας.

Η πιθανή απώλεια οπλικών συστημάτων και πληροφοριών –και ο άμεσος αντίκτυπός της στο πεδίο, όπου η κατάσταση γέρνει σταθερά υπέρ της Μόσχας, καθώς και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας– έχει σημασία.

Αλλά ωχριά μπροστά στο ενδεχόμενο ότι η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να επιβραβεύσει τη ρωσική επιθετικότητα, να αδιαφορήσει για την κατάληψη ευρωπαϊκού εδάφους και να απομακρυνθεί από τη σημαντικότερη συμμαχία ειρήνης της σύγχρονης εποχής.