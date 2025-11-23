Κακοκαιρία στα Ιωάννινα: Καραμπόλα 5 οχημάτων κοντά στο Τέροβο – Δείτε βίντεο από το σημείο του τροχαίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, η καραμπόλα σημειώθηκε ένα χιλιόμετρο πριν από τα διόδια του Τερόβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, πέντε οχήματα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, το οποίο προκλήθηκε από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση δυσχέραναν την ορατότητα και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο των οχημάτων τους οι οδηγοί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, η Ιόνια Οδός δεν χρειάστηκε να κλείσει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και την ύπαρξη των σταθμών εξυπηρέτησης οδηγών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με τις υποδείξεις των ανδρών της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο και ρυθμίζουν την κίνηση.

Δείτε βίντεο: