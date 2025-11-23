Θεσσαλονίκη: Υπό την επήρεια αλκοόλ δύο 14χρονες – Στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε η μία

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκαν δύο 14χρονες στην παραλία της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, από διερχόμενους πολίτες.

Ο δύο 14χρονες σε κατάσταση μέθης, ήταν πεσμένες στον δρόμο, στη παραλία της Καλαμαριάς. Ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στις δύο ανήλικες από τη Γεωργία.

Η μία μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά. Η φίλη της μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι μαθήτριες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στην παραλία της Καλαμαριάς. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε τα ποτά στις ανήλικες αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε, σύμφωνα με το ERTNews. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.

