Ονδούρα: Η υποψήφια της Αριστεράς, Ρίξι Μονκάδα καταδίκασε την «παρέμβαση» Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές

Για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ η υποψήφια της Ακυβερνώσας Παράταξης της Αριστεράς (LIBRE) στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, Ρίξι Μονκάδα, λίγες ημέρες πριν στηθούν οι κάλπες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο (30/11), η Μονκάδα τόνισε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπήρξαν δύο συγκεκριμένες ενέργειες, τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές, που ήταν απολύτως παρεμβατικές». Όπως είπε, οι κινήσεις αυτές είχαν ξεκάθαρο στόχο να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα υπέρ του αντιπάλου της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια τους πολίτες της Ονδούρας να στηρίξουν τον δεξιό επιχειρηματία Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο αποκάλεσε «τον μόνο αληθινό φίλο της ελευθερίας». Παράλληλα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χορηγήσει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, που εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Μονκάδα υποστήριξε πως η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά «έγκλημα», σημειώνοντας ότι ο Ερνάντες, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας από το 2014 έως το 2022, είναι «ο μεγαλύτερος αρχηγός της μαφίας στην Ιστορία της Ονδούρας». Όπως είπε, «οι δηλώσεις του Τραμπ αποτελούν ξεκάθαρες προεκλογικές παρεμβάσεις υπέρ του υποψηφίου της επιλογής του».

Η υποψήφια της LIBRE επεσήμανε επίσης ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου εντείνει το ήδη πολωμένο κλίμα στην προεκλογική περίοδο της Ονδούρας, μιας χώρας 11 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η φτώχεια και η βία κυριαρχούν και περισσότερο από το ένα τέταρτο του ΑΕΠ προέρχεται από εμβάσματα μεταναστών που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η Μονκάδα δήλωσε ότι, παρά τις πρόσφατες εντάσεις, οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με την απερχόμενη πρόεδρο Σιομάρα Κάστρο βρίσκονται σε καλό επίπεδο και εκτίμησε πως υπάρχει διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP.