Πολύνεκρο ναυάγιο νότια της Κρήτης: Από υποθερμία και ασιτία έχασαν τη ζωή τους οι 18 μετανάστες – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αναμένεται να μεταφερθούν τα 18 άψυχα σώματα των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας που γράφτηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6/12 νότια της Ιεράπετρας και κοντά στη νήσο Χρυσή, ώστε την Κυριακή να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και νεκροτομής και να γίνει η ταυτοποίηση των νεκρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος που επικαλείται το cretalive.gr, οι αρχές αναζητούν ειδικό ψυγείο για να «φιλοξενήσει» τις 18 σορούς των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, όταν η φουσκωτή λέμβος στην οποία επέβαιναν βυθίστηκε 26 μίλια νότια της Χρυσής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, τότε θα πρέπει επιστρατευτούν ακόμα και φορτηγά-ψυγεία.

Στον τόπο του τραγικού συμβάντος εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές σκηνές κατά τη διαδικασία περισυλλογής και μεταφοράς των σορών. Σκληρές εικόνες που «λύγισαν» τους λιμενικούς που έσπευσαν στο σημείο για διάσωση και τελικά βρήκαν ανθρώπους «κοκαλωμένους».

Στο μοιραίο σκάφος επέβαιναν 20 άνδρες. Η λέμβος εντοπίστηκε μισοβυθισμένη από διερχόμενο τουρκικό φορτηγό πλοίο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τον θάλαμο επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος και των δυνάμεων του Λιμενικού — που επιχειρούσαν με πλωτά μέσα και το Super Puma σε ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες – η βάρκα είχε ήδη βυθιστεί, παρασύροντας στον θάνατο 18 ανθρώπους. Τα άψυχα σώματά τους περισυνελέχθησαν από το ΠΛΣ 624, που κατέπλευσε στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα γίνει η παραλαβή από γραφεία τελετών και η άμεση μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από υποθερμία και πιθανώς ασιτία, καθώς παρέμειναν εκτεθειμένοι στη θάλασσα και την κακοκαιρία. Δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν και μετέφεραν στις αρχές λεπτομέρειες για την τραγωδία, επιβεβαιώνοντας ότι η λέμβος είχε μείνει ακυβέρνητη λόγω της κακοκαιρίας και ότι δεν υπήρχε τρόπος προστασίας ή τροφή.

Δήμαρχος Ιεράπετρας: Έχουμε δεκαοκτώ ανθρώπους πνιγμένους, ο ένας πάνω στον άλλο

Τη δραματική πτυχή της κατάστασης ανέδειξε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, επιβεβαιώνοντας ότι οι αρχές αναζητούν ψυγείο κατάλληλο να φιλοξενήσει 18 σορούς.

«Όλοι είναι νεαρής ηλικίας. Έχουμε δεκαοκτώ ανθρώπους πνιγμένους, ο ένας πάνω στον άλλο. Η λέμβος ήταν ξεφούσκωτη και από τις δύο πλευρές, στοιβαγμένοι σε έναν μικρό χώρο. Η περισυλλογή ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΚΡΗΤΗ TV.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, οι δύο διασωθέντες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV, ανέφερε ότι οι μετανάστες που επέβαιναν στη μοιραία λέμβο φαίνεται να προέρχονται από τη βόρεια Αφρική. Όπως τόνισε, με βάση την αρχική εικόνα δεν υπάρχουν ενδείξεις για αγνοουμένους, ωστόσο οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθώς παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν επιπλέον επιβαίνοντες. Οι δύο διασωθέντες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας έχει σημάνει συναγερμός για τη διασφάλιση της ζωής τους, με τη συνδρομή Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΕΚΑΒ. Την ίδια στιγμή, το βάρος της διαδικασίας στρέφεται στην ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε να ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις σχετικά με την προστασία και τη φροντίδα των επιζώντων, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

Εξετάζεται επίσης η πιθανότητα η λέμβος να ήταν η έβδομη μιας μεγαλύτερης ομάδας έξι λέμβων που είχαν φτάσει στην Κρήτη, με τη συγκεκριμένη να υπολειτουργεί ή να έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες εβδομάδες

Αξίζει να επισημανθεί πως το νησί δεν έχει ακόμη συνέλθει από το προηγούμενο ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου τον Νοέμβριο, όπου τρεις άνθρωποι – ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο νεαροί άνδρες – έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά 55 μετανάστες είχαν διασωθεί τότε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότεροι επιβαίνοντες που δεν έχουν εντοπιστεί. Η επιχείρηση που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη περιλαμβάνει: 1 σκάφος της Frontex, 3 παραπλέοντα πλοία, 1 ελικόπτερο Super Puma, πλωτά του Λιμενικού, η έρευνα τελεί υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.