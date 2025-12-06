Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του – Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του – Νοσηλεύεται με συμπτώματα εγκεφαλικού

Στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε βίντεο φαίνεται να αποχαιρετά τα 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκιού, τα οποία θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς.

Λίγη ώρα αργότερα από το παρακάτω βίντεο, ο κτηνοτρόφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Ο ίδιος εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε με δάκρυα στα μάτια, ο κτηνοτρόφος, τονίζοντας πως «τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από την ζημία».

 

 

 

 

 

 

