Βίντεο: Κτηνοτρόφος αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς – «Τα φύλαξα από τα πάντα…»

Σύνοψη από το

  • Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», δηλώνει.
  • Τα πρόβατα ανήκουν στην ντόπια ιστορική φυλή Ρουμλουκίου, τα τελευταία καθαρόαιμα που απέμειναν στην περιοχή του Μικρού Μοναστηρίου Θεσσαλονίκης.
  • Ο κτηνοτρόφος εκφράζει την οδύνη του λέγοντας: «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από την ζημία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο: Κτηνοτρόφος αποχαιρετά με λυγμούς τα 450 πρόβατά του που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς – «Τα φύλαξα από τα πάντα…»

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», λέει με δάκρυα στα μάτια, ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα… Το άδικο είναι πολύ μεγαλύτερο από την ζημία», λέει ο κτηνοτρόφος μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

