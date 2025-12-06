«Μαλακώνει» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα – «Αντικυκλώνας απλώνει την “ομπρέλα” του σταματώντας τις βροχές»

Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, ένας αντικυκλώνας, απλώνει την «ομπρέλα» του σταματώντας τις βροχές αφήνοντας τη χώρα να πάρει μία ανάσα.

«Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου».