«Μαλακώνει» ο καιρός την επόμενη εβδομάδα – «Αντικυκλώνας απλώνει την “ομπρέλα” του σταματώντας τις βροχές»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός

Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα, έπειτα από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, ένας αντικυκλώνας, απλώνει την «ομπρέλα» του σταματώντας τις βροχές αφήνοντας τη χώρα να πάρει μία ανάσα.

«Όμως, την ίδια ώρα, η υγρασία και η ενέργεια που απομακρύνονται από εμάς ταξιδεύουν νοτιοανατολικά, για να τροφοδοτήσουν άλλα συστήματα και άλλες γειτονιές της Μεσογείου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

11 σημάδια ότι ένας άνδρας χάνει το ενδιαφέρον του για μια γυναίκα – Πώς να το καταλάβετε

Πότε πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα: Πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια του φαγητού;

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται έως τα τέλη του μήνα

Φοροδιαφυγή: Ποιες αλλαγές έρχονται στους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:43 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: Προσαγωγές και συλλήψεις – Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείτ...
18:04 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εικόνες καταστροφής στη Φλώρινα: Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους

Ποτάμια φούσκωσαν και μετατράπηκαν σε χείμαρρους στη Φλώρινα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πρ...
17:47 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

«Χαμόγελο του παιδιού»: Εξαφανίστηκε 20χρονη από το Λαύριο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση της 20χρονης Μαρίας – Ζωής Σιδηρο...
17:14 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»