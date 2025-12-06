Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί του Μετρό – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από την ΕΛ.ΑΣ.

Κλείνουν σταθμοί του Μετρό στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (06/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των συγκεντρώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί που θα κλείσουν στις 17:00 είναι «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα».

Η Αστυνομία έχει λάβει δρακόντεια μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων, με ισχυρή παρουσία δυνάμεων στο κέντρο και σε σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς αναμένονται πορείες και αποκλεισμοί.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει σχεδιάσει μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή». Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στην περιοχή των εκδηλώσεων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι στις 18:00 θα ξεκινήσει η δεύτερη πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφετηρία τα Προπύλαια. Ακολουθεί στις 21:00 η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στην οδό Μεσολογγίου και Τζαβέλλα.

Πολίτες αφήνουν λουλούδια στο σημείο όπου δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια

Από το πρωί, φοιτητές, μαθητές και πολίτες αφήνουν λουλούδια ή ένα σημείωμα στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια.