Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια με αγρότες: «Δεν θα γίνουμε σάκος του μποξ»

«Ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα επιχειρείται να μετατραπεί σε αστυνομικό» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα επεισόδια που καταγράφηκαν χθες (05/12), ανάμεσα στην ΕΛ.ΑΣ. και στους αγρότες, στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια».

«Οι εικόνες από τις κινητοποιήσεις τρακτέρ που κινούνται επιθετικά προς αστυνομικούς φραγμούς, την χρήση πυροσβεστήρων, τις επιθέσεις και τραυματισμούς αστυνομικών είναι θλιβερές και δεν τιμούν κανέναν» λένε οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

«Εδώ και μέρες βλέπουμε αγροτικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Για πολλοστή φορά, ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα επιχειρείται να μετατραπεί σε αστυνομικό.

Η Κυβέρνηση, από την μεριά της, αντί να επιδιώξει τον θεσμικό και ουσιαστικό διάλογο για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, βάζει την Αστυνομία για ακόμη μια φορά να σταθεί στην πρώτη γραμμή, με ορισμένους κυβερνητικούς βουλευτές να πυροδοτούν το κλίμα δηλώσεις για αστυνομικές επεμβάσεις στα αγροτικά μπλόκα.

Από την άλλη, ορισμένες ομάδες αγροτών επιλέγουν ακραίες μορφές πίεσης, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό κατά το οποίο χθες στο κόμβο του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, τρακτέρ κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα κάνοντας όπισθεν προς πεζούς αστυνομικούς, ενώ ακούστηκαν και προτροπές για πρόκληση τραυματισμού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, όπου οι αγροτικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται με νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα και ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης καλεί τους χιλιάδες αγρότες που συμμετέχουν σε αυτές να αντιληφθούν ότι οι αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δεν βρίσκονται στην Ελληνίδα και στον Έλληνα αστυνομικό, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, αφουγκραζόμενοι πλήρως τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα.

Οι επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων ως μέσο πίεσης προς την Κυβέρνηση είναι άδικη και επικίνδυνη και σε καμία περίπτωση δεν θα λύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το μόνο μέσο επίλυσης των ζητημάτων είναι ο διάλογος και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν Κυβέρνηση και αγρότες.

Η αστυνομία είναι για την προστασία του Πολίτη και όχι ο σάκος του μποξ και το εξιλαστήριο θύμα για πάσης φύσεως πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα».