Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομίας

Ένταση επικρατεί ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Οι αγρότες ζήτησαν έστω να περάσουν πεζή για να διαμαρτυρηθούν στον χώρο του αεροδρομίου αλλά δεν τους άφησαν οι αστυνομικοί.

Τότε προκλήθηκε ένταση με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους. Ένας από τους αγρότες από τη χρήση χημικών έπεσε στο έδαφος καθώς επηρεάστηκαν τα μάτια του και έτσουζαν.

Επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά στην πύλη του αγροκτήματος του πανεπιστημίου.

Δεν μπόρεσε να περάσει ασθενοφόρο από τις κλούβες των ΜΑΤ

Μπλόκο από τις κλούβες της Αστυνομίας βρήκε ασθενοφόρο που έφτασε στα «Πράσινα Φανάρια» στη Θεσσαλονίκη, με τους αγρότες να φωνάζουν στους αστυνομικούς να ανοίξουν για να φτάσει το όχημα στον προορισμό του.

Παρά τις εκκλήσεις των αγροτών και τη σειρήνα του ασθενοφόρου, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, thesspost.gr, δεν μετακίνησαν τις κλούβες, αναγκάζοντας το όχημα να φύγει με όπισθεν και να ακολουθήσει εναλλακτική διαδρομή.

Δείτε βίντεο: