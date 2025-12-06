ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η αλλαγή είναι επιτακτική

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι «το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη, δεν ήρθε ούτε αυτό τον μήνα».
  • Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τονίζεται πως η κυβέρνηση αδυνατεί να καταβάλλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία.
  • Το κόμμα καταλήγει ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας» και πως «η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας – Η αλλαγή είναι επιτακτική

Το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στα όσα είπε στην ομιλία του στο Μαρκόπουλο. Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες πως αν και υπόσχεται συνέχεια το τέλος της ακρίβειας, δεν ήρθε ούτε αυτόν τον μήνα.

«Η χώρα χρειάζεται έναν δυναμικό πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι «ατμομηχανή» ανάπτυξης για το μέλλον»_, υποσχέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Προφανώς ξεχνά ότι βρίσκεται στον … 7ο χρόνο της διακυβέρνησης του και απωθεί από τη μνήμη του ότι:
– φέτος η κυβέρνηση του ήταν *ευρωπαϊκή εξαίρεση αδυνατώντας να καταβάλλει στους αγρότες το 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Έδωσε μόλις το 44% δηλαδή
– ουδέποτε εκπλήρωσε τη δέσμευση του για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
– ο ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών του *τέθηκε υπό ευρωπαϊκή εποπτεία και πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο θα φορτωθεί στις πλάτες των φορολογουμένων.
– Και *απέτρεψε την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει δύο υπουργούς του για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.  Τον έναν μάλιστα, τον κ. Βορίδη, τον «καίει» στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο πρωθυπουργικός σύμβουλος Γ. Βάρρας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Και τονίζεται: «Από τη σημερινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε να ενημερώσει τους πολίτες ότι το τέλος της ακρίβειας που υπόσχεται σε κάθε του συνέντευξη, δεν ήρθε ούτε αυτό τον μήνα.  Αντιθέτως, οι τιμές στα τρόφιμα πήραν πάλι την ανηφόρα παρά τις βαρύγδουπες δεσμεύσεις για «χιλιάδες κωδικούς σε μείωση τιμής στο ράφι » και τα λογής «καλάθια». Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαντλεί τις προοπτικές της χώρας. Η πολιτική αλλαγή είναι επιτακτική»

17:07 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

15:35 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

15:11 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

13:42 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

