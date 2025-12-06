Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, ανοιχτά της Κρήτης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 18 νεκρούς και μόλις δύο διασωθέντες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο σημείο βρίσκονται ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα, δύο πλωτά του Λ.Σ., ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Η θαλάσσια περιοχή στην οποία συνέβη η τραγωδία είναι 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής.

Αρχικά εντοπίστηκε η λέμβος μισοβυθισμένη από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.