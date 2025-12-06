Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες

Σύνοψη από το

  • Σε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Κρήτης, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν 18 νεκρούς και μόλις δύο ζωντανούς από ναυάγιο λέμβου με μετανάστες.
  • Η τραγωδία συνέβη 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής, όπου η μισοβυθισμένη λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από φορτηγό πλοίο.
  • Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχουν σκάφη της Frontex και του Λιμενικού Σώματος, παραπλέοντα πλοία, καθώς και εναέρια μέσα, παρά τους ανέμους 4 μποφόρ στην περιοχή.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, ανοιχτά της Κρήτης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 18 νεκρούς και μόλις δύο διασωθέντες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στο σημείο βρίσκονται ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα, δύο πλωτά του Λ.Σ., ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο Super Puma και ένα αεροσκάφος της Frontex.

Η θαλάσσια περιοχή στην οποία συνέβη η τραγωδία είναι 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής.

Αρχικά εντοπίστηκε η λέμβος μισοβυθισμένη από φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

20:11 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Εργατικό δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού. Το εργατικό δυστύχημα ...
20:08 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Επεισόδια με μολότοφ και χημικά στο κέντρο της Αθήνας

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα, το βράδυ του Σαββάτου (06/12), ανάμεσα στις αστυνομικές δ...
19:34 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Συνελήφθησαν οι γονείς του 2χρονου παιδιού που του επιτέθηκε θανάσιμα σκύλος – Τα ερωτήματα

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου από τον θάνατο του 2χρονου παιδιού στον χωρίο Άγιο...
18:43 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Σε εξέλιξη πορεία στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου: Προσαγωγές και συλλήψεις – Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείτ...
