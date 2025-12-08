«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεόδωρος Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο εθνικό σχέδιο για την υγεία και την ανάπτυξη

Enikos Newsroom

Υγεία

Θεόδωρος Τρύφων

Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος απηύθυνε χαιρετισμό στις εργασίες του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ο Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Ε. Τρύφων, ο οποίος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στο νέο εθνικό σχέδιο για την υγεία και την ανάπτυξη.

Του Θάνου Μωριάτη 

Ο κ. Τρύφων τόνισε ότι «σε αυτό το εθνικό στοίχημα, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει έναν κομβικό ρόλο», μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Υπογράμμισε ότι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 51 εργοστάσια, που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας, ποσοστό που –όπως είπε– «αποτελεί ισχυρή απόδειξη της αναπτυξιακής δυναμικής του κλάδου».

«Μέσω αυτών των υποδομών αναβαθμίζεται η χώρα», επεσήμανε, αναδεικνύοντας ότι η φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει απτά, με θέσεις εργασίας, εξαγωγές και παραγωγή, στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. «Δείχνουμε στην πράξη τι σημαίνει εργοστάσια και θέσεις εργασίας για την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ ανέδειξε επίσης τον κρίσιμο ρόλο της εγχώριας παραγωγής για τη θωράκιση του συστήματος υγείας. «Μέσω αυτών θωρακίζεται και το εθνικό σύστημα υγείας. Εξασφαλίζουμε επάρκεια και αυτάρκεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα ασφάλειας για τους ασθενείς και τη χώρα.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη «πρέπει να αυξήσουν συνολικά την παραγωγικότητά τους», προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες διεθνείς προκλήσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «εξίσου κρίσιμο είναι να υπάρχουν σταθερά κίνητρα για επενδύσεις», για να συνεχιστεί η θετική πορεία και να προσελκυστούν νέα κεφάλαια σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής.

Ο κ. Τρύφων υποδέχθηκε θετικά την παρουσία του Πρωθυπουργού, υπουργών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων στο συνέδριο, σημειώνοντας ότι «υπενθυμίζει τη βούληση της κυβέρνησης» να στηρίξει έναν κλάδο που συνδυάζει την υγεία με την παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η φαρμακευτική πολιτική «πέρα από την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, πρέπει να έχει και αναπτυξιακό προορισμό», επισημαίνοντας πως η στήριξη της εγχώριας παραγωγής αποτελεί στρατηγική επιλογή για το μέλλον της χώρας και του ευρωπαϊκού φαρμακευτικού τομέα.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN, DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY και HELLENIC COPPER. Ασημένιοι χορηγοί οι: EUROLIFE FFH, NeuroOncology.gr, Bioiatriki, INTEGRIS Pharma, ETHNIKI First Insurance, CORONIS, BENNETTPHARMACEUTICAL INDUSTRY, Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ..
Χορηγοί οι: Εθνική Τράπεζα, Athens Medical Group, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, HHG, DIAVERUM, ANAGENNISI, SIEMENS Ηealthineers, EIZO, UNI- PHARMA, RAFARM, Affidea, HEALTH CERT, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής, SM Company.

