Χειροπέδες σε 41χρονο που διακινούσε ναρκωτικά στην Ομόνοια – Απώθησε τους αστυνομικούς για να διαφύγει

  • Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.
  • Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 17 γραμμ. κοκαΐνης, μικροποσότητα ηρωίνης και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ.
  • Κατά τον έλεγχο, ο 41χρονος απώθησε τους αστυνομικούς με σκοπό τη διαφυγή του και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χειροπέδες σε 41χρονο που διακινούσε ναρκωτικά στην Ομόνοια – Απώθησε τους αστυνομικούς για να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη απογευματινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, 41χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Κυριακής, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχό του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

  • -80- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
  • -17- γραμμ. κοκαΐνης,
  • μικροποσότητα ηρωίνης και
  • το χρηματικό ποσό των -580- ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο του, ο 41χρονος απώθησε τους αστυνομικούς με σκοπό τη διαφυγή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

16:58 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

