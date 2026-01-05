Χειροπέδες σε 41χρονο που διακινούσε ναρκωτικά στην Ομόνοια – Απώθησε τους αστυνομικούς για να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη απογευματινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, 41χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της Κυριακής, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχό του βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

-80- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-17- γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα ηρωίνης και

το χρηματικό ποσό των -580- ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο του, ο 41χρονος απώθησε τους αστυνομικούς με σκοπό τη διαφυγή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.