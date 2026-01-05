Χαρίτσης: Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τη στάση της κυβέρνησης σχετικά με τη Βενεζουέλα.
  • Ο κ. Χαρίτσης ρωτά αν η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να καταδικάσει ρητά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας.
  • Επίσης, ζητά να μάθει ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό με θέμα «Ανάρμοστη και επικίνδυνη για τη χώρα η στάση του Πρωθυπουργού για τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», κατέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης, ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

1) Αν προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά την στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας υπερασπιζόμενη, ως οφείλει, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ και πώς συνάδει η δήλωση του πρωθυπουργού με την σταθερή ανάγκη της Ελλάδας να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς εξαιρέσεις, όταν αυτό αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

2) Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει ή να αναλάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια η στάση της στην επικείμενη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Δημόσια ΑΕΙ: Νέα στήριξη με έκτακτη επιχορήγηση και 450 προσλήψεις

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αγγίζει τα όρια της γελοιότητας για να καλύψει την κατάπτυστη δήλωση του πρωθυπουργού για την Βενεζουέλα

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης αγγίζουν πλέον τα όρια της γελοιότη...
16:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα για σύγκληση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ΥΠΑ και το «μπλακ άουτ»

Αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ΥΠΑ και το π...
16:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Στο Παρίσι αύριο για την συνάντηση ηγετών της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία

Στο Παρίσι μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός θα συμμ...
16:20 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι