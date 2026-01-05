FIR Αθηνών: Η SKY express προχώρησε στην ακύρωση μόλις δύο πτήσεων, λέει η εταιρεία

  • Η SKY express ενημερώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών, προχώρησε στην ακύρωση μόλις δύο πτήσεων.
  • Το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης, καθώς ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα.
  • Η SKY express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους.
H SKY express ενημερώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν χθες λόγω του προβλήματος στο FIR Αθηνών, προχώρησε στην ακύρωση μόλις δύο πτήσεων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το σύνολο του υπόλοιπου πτητικού έργου υλοποιήθηκε κανονικά, με τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης. Η ημέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική, ωστόσο ο επιχειρησιακός μηχανισμός της εταιρείας αντέδρασε άμεσα και με ταχείες αποφάσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών και τη μείωση της ταλαιπωρίας τους.

Η SKY express θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όσων την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

