ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλώς κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Σχολιάζει ότι η κυβέρνηση απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα.
  • Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει με τους αγρότες, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκαν καθυστερήσεις πληρωμών και «το “γαλάζιο” πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ».
  • Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σχολιάζει δε ότι η κυβέρνηση απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα.

«Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου. Στη συνέχεια με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το… 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το “γαλάζιο” πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα», αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει δε ότι «σήμερα ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη».

«Επιβεβαιώνοντας», σημειώνει καταληκτικά, «ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:54 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για το πρόβλημα με τις συχνότητες του FIR Αθηνών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο...
14:42 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: Συγκροτείται άμεσα 5μελής επιτροπή διερεύνησης – Τι είπε για τη Βενεζουέλα

Για το «μπλακ άουτ» που συνέβη την Κυριακή στα αεροδρόμια, τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά κ...
14:29 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Στη δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας – Η νέα κοινή πλατφόρμα με Ένοπλες Δυνάμεις και Frontex

Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικ...
14:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες: Δεν υπάρχει άλλη υπομονή – Η εξειδίκευση των μέτρων την Τετάρτη και το σχέδιο απομάκρυνσης των τρακτέρ

«Δεν υπάρχει άλλη υπομονή, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε στο… και πέντε». Με αυτή ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι