ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση δεν έχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλώς κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα

Πυρά κατά της κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για απουσία μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Σχολιάζει δε ότι η κυβέρνηση απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους με τελεσίγραφα.

«Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου. Στη συνέχεια με αριθμητικές αλχημείες προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το… 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το “γαλάζιο” πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα», αναφέρει συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει δε ότι «σήμερα ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη».

«Επιβεβαιώνοντας», σημειώνει καταληκτικά, «ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους».