Τροχαία Αττικής: Βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – 2 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Κατά τους ελέγχους αυτούς, πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Παράλληλα, συνελήφθησαν 2 οδηγοί με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l, ενώ οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 1 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 20.672 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 152 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 2 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

 

15:40 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

