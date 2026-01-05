Μέτε Φρεντέρικσεν: «Ο Τραμπ “δυστυχώς σοβαρολογεί” όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μέτε Φρεντέρικσεν,
Φωτογραφία: Reuters

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, μολονότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία έχουν απορρίψει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα σταματούν», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναταράξεις στον ιατρικό κόσμο μετά την ακύρωση των εκλογών του ΠΙΣ από το ΣτΕ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,17% – Στα 217,73 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο “χάρτης” έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Ποια έχουν την υψηλότερη και ποια τη χαμηλότερη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Θα τον εκπροσωπήσει ο δικηγόρος του Ασάνζ

Ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί τη Δευτέρα από τον Μπάρι Π...
18:38 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Αυτές είναι οι κατηγορίες σε βάρος του ίδιου, της γυναίκας και του γιου του

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε μια νέα κατηγορία εναντίον του ανατραπέντος προέδρου της Βε...
18:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Η αστυνομία διατάχθηκε να συλλάβει «όποιον στήριξε την ένοπλη επίθεση» των ΗΠΑ στη χώρα – Η επόμενη ημέρα στο Καράκας

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση στην Βενεζουέλα, μετά την επ...
17:36 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Δείτε LIVE

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι