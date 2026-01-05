Ο ΣΚΑΪ θέλει να επενδύσει στη μυθοπλασία

Επιστροφή στη μυθοπλασία αλλά με νέους όρους φέρεται να εξετάζει ο ΣΚΑΪ για την προσεχή σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Τα θετικά δείγματα που λαμβάνουν οι ιθύνοντες του ΣΚΑΪ από το «Τότε και τώρα» τους ανοίγει την όρεξη για νέες απόπειρες στον τομέα της μυθοπλασίας. Επί σειρά ετών, το κανάλι του Φαλήρου, που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ριάλιτι, παλινδρομεί στον τομέα των σίριαλ, καθώς τη μία αποφασίζει να επενδύσει και την άλλη τα εγκαταλείπει.

Η κωμική σειρά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη αναζωπυρώνει, για μια ακόμα φορά, το ενδιαφέρον του ΣΚΑΪ στη μυθοπλασία, αλλά με συγκεκριμένο στόχο. Να αποκτήσει και άλλα προγράμματα με «επαναληψιμότητα», που μπορούν δηλαδή να μεταδοθούν περισσότερες από μία φορές.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΣΚΑΪ απηύθυνε κάλεσμα προς τις εταιρείες παραγωγής ζητώντας προτάσεις για νέες σειρές ενόψει της προσεχούς σεζόν. Όπως λένε πηγές από το Φάληρο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΚΑΪ κάνει άνοιγμα προς τους παραγωγούς σειρών, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται το ενδιαφέρον να είναι ένθερμο.