Aegean: Ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις πτήσεων – Εκτιμά «σταθεροποίηση της λειτουργίας» από το πρωί της Δευτέρας

Σύνοψη από το

  • Η AEGEAN εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τεχνική βλάβη στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια.
  • Ως αποτέλεσμα, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ ακυρώθηκαν συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου της AEGEAN, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό επιβατών σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.
  • Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της εταιρείας θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την αποκατάσταση του συστήματος της ΥΠΑ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Aegean
Aegean

Η AEGEAN εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τεχνική βλάβη στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, τα οποία οδήγησαν σε πλήρη αναστολή των πτήσεων για αρκετές ώρες και σε σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Όπως αναφέρει η αεροπορική εταιρεία: «Σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η AEGEAN ενημερώνει ότι από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.

Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.

Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:00 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Νεκρή η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – Ενημερώθηκαν επίσημα οι ελληνικές Αρχές

Τραγικός επίλογος στις έρευνες για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία αγνοούνταν μετά την φον...
22:39 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

«Χαμόγελο του Παιδιού» για Γιώργο Παπαδάκη: Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε τον άνθρωπο που έδωσε φωνή και εικόνα στον Ανδρέα μας

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης και ευγνωμοσύνης αποχαιρέτησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Γιώργο ...
22:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3010 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (4/1). 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακ...
21:56 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μυτιλήνη: Συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος για πώληση ποτού σε ανήλικο

Στη σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου ενός καταστήματος για πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι