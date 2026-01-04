Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει η σύζυγός του, Τίνα, στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω τον Μάιο του 2025 μίλησε για πρώτη φορά, δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις, η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη, και αναφέρθηκε τόσο στη μακρά δημοσιογραφική του πορεία όσο και στην απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Η κα Παπαδέλη στάθηκε στον χαρακτήρα και στις αξίες του δημοσιογράφου, τονίζοντας πως «τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: Για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι μάθημα ζωής, η αφοσίωση, δηλαδή η αφοσίωσή του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα».

Η ίδια επεσήμανε την ηθική ακεραιότητα του συζύγου της, δηλώνοντας: «Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητά του, σημειώνοντας: «Το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα».

Η απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα δεν ήταν αιφνιδιαστική. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Παπαδέλη, «ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Το Καλημέρα Ελλάδα είναι το τέταρτο παιδί του. Μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο κύκλος κλείνει».

Όσο για τη ζωή μετά την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, η ίδια ονειρεύεται στιγμές ξεγνοιασιάς και νέες εμπειρίες δίπλα στον σύζυγό της: «Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Γιώργος το έκανε όσο το δυνατόν ανώδυνα. Τα πρώτα χρόνια ξυπνούσα κι εγώ μαζί του. Αργότερα ξυπνούσα πιο αργά. Τα παιδιά γνώριζαν ότι όταν ξυπνούσαν ο Γιώργος δεν θα ήταν σπίτι. Ασθένεια δεν έχει γίνει ποτέ για τον Γιώργο γιατί θα πρέπει να είναι του “θανατά” για να μπορέσει να μην πάει στην εκπομπή. Πιο πολύ ανησυχούσα ότι πηγαίνει με το μηχανάκι».