Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει η σύζυγός του, Τίνα, στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Σύνοψη από το

  • Η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη, μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του πορεία και την απόφασή του να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα».
  • Η κα Παπαδέλη στάθηκε στον χαρακτήρα του, τονίζοντας πως «τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: η αφοσίωση, η ακεραιότητά του και ο αυθορμητισμός του».
  • Η απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν συνειδητοποιημένη και είχε παρθεί αρκετό καιρό πριν, καθώς «μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει η σύζυγός του, Τίνα, στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω τον Μάιο του 2025 μίλησε για πρώτη φορά, δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις, η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη, και αναφέρθηκε τόσο στη μακρά δημοσιογραφική του πορεία όσο και στην απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Η κα Παπαδέλη στάθηκε στον χαρακτήρα και στις αξίες του δημοσιογράφου, τονίζοντας πως «τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: Για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι μάθημα ζωής, η αφοσίωση, δηλαδή η αφοσίωσή του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα».

Η ίδια επεσήμανε την ηθική ακεραιότητα του συζύγου της, δηλώνοντας: «Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητά του, σημειώνοντας: «Το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα».

Η απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα δεν ήταν αιφνιδιαστική. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Παπαδέλη, «ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Το Καλημέρα Ελλάδα είναι το τέταρτο παιδί του. Μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο κύκλος κλείνει».

Όσο για τη ζωή μετά την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, η ίδια ονειρεύεται στιγμές ξεγνοιασιάς και νέες εμπειρίες δίπλα στον σύζυγό της: «Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Γιώργος το έκανε όσο το δυνατόν ανώδυνα. Τα πρώτα χρόνια ξυπνούσα κι εγώ μαζί του. Αργότερα ξυπνούσα πιο αργά. Τα παιδιά γνώριζαν ότι όταν ξυπνούσαν ο Γιώργος δεν θα ήταν σπίτι. Ασθένεια δεν έχει γίνει ποτέ για τον Γιώργο γιατί θα πρέπει να είναι του “θανατά” για να μπορέσει να μην πάει στην εκπομπή. Πιο πολύ ανησυχούσα ότι πηγαίνει με το μηχανάκι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:16 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή “Τρεις στον αέρα” αποχαιρέτη...
11:22 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Πόνεσα πάρα πολύ, έχασα και οικονομικά και ψυχικά» – Η εξομολόγηση για τον εθισμό του στον τζόγο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για τον εθισμό που είχε στον τζόγο προχώρησε ο Γιώργος Κωνσταντίν...
10:53 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Καστάνη: «Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι με τα πολλά κιλά – Οι εξετάσεις μου δεν ήταν πολύ καλές»

Για την ταλαιπωρία της μέχρι να καταφέρει να χάσει κιλά μίλησε η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξή τ...
10:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Μελ Γκίμπσον: Η ταραχώδης ζωή του «Mad Max» – Τα Όσκαρ, η πτώση και η μεγάλη επανεκκίνηση

Πριν από λίγους μήνες βρέθηκε, για μέρες στο Άγιον Όρος, ίσως αντλώντας έμπνευση, και πριν λίγ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι