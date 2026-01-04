Χρίστος Δήμας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών: «Δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων»

Enikos Newsroom

πολιτική

Χρίστος Δήμας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών: «Δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων»

Ανακοίνωση για το πρόβλημα στις  συχνότητες του FIR Αθηνών εξέδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στην οποία τονίζει ότι δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων και ότι η ζημιά έχει πλέον αποκατασταθεί.

Η ανακοίνωση του κ. Δήμα αναφέρει:

«Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

  • Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.
  • Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).
  • Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).
  • Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.
  • Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

Τα AI sex bots μπορούν να τροφοδοτήσουν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις πιο γρήγορα από έναν σύντροφο, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή και ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο

Θεοφάνια: Πώς διαμορφώνεται η αμοιβή όσων εργαστούν την Τρίτη

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:50 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης για Γιώργο Παπαδάκη: Σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του Γιώργου Παπαδάκη, εκφράζει ο Π...
19:24 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Παπαδάκη: Εκφράζω στους οικείους του τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια – Η Ελλάδα πενθεί μαζί τους σήμερα

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει ο Υπουργός Υγείας, Άδων...
17:23 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: «Βαθιά προβληματική» η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα – «Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να είναι ευκαιριακός»

«Βαθιά προβληματική» χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης την χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυρ...
16:42 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Σαμαράς σε Μητσοτάκη για Βενεζουέλα: Οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι επιλεκτικές

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι