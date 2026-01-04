Πηγές Τσίπρα για Μητσοτάκη: «Ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου»

  • Πηγές προσκείμενες στον Αλέξη Τσίπρα απαντούν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι έκρινε πως «δεν είναι ώρα να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας», αλλά είναι ώρα να σχολιάσει τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.
  • Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός «αντί να απολογηθεί για τη δήλωσή του, που διασύρει την Ελλάδα διεθνώς ως Μπανανία», επιλέγει «τον δρόμο της πολιτικής δειλίας» και καταφεύγει σε θεωρίες συνομωσίας.
  • Τονίζουν ότι η κυβέρνηση Τσίπρα «έθεσε τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού Λαού σε απόλυτη προτεραιότητα» και δεν αντιμετώπισε το Διεθνές Δίκαιο «α λα καρτ», σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη δίνουν πηγές προσκείμενες στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν είναι ώρα να σχολιάσει τη νομιμότητα των ενεργειών του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας, ανεβάζοντας με τη δήλωσή του σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου. Έκρινε όμως ότι είναι ώρα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ανεβάζοντας σε νέο επίπεδο την πολιτική χυδαιότητα» αναφέρουν οι πηγες και προσθέτουν:

«Αντί να απολογηθεί για τη δήλωσή του, που διασύρει την Ελλάδα διεθνώς ως Μπανανία και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους σε όσους εποφθαλμιούν την εθνική μας κυριαρχία και έχουν παραβιάσει το διεθνές δίκαιο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, επιλέγει τον δρόμο της πολιτικής δειλίας. Και καταφεύγει σε θεωρίες συνομωσίας και ανιστόρητες συγκρίσεις της δικής του διακυβέρνησης, με τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα».

Οι ίδιες πηγές αναφέρονται και  στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα σε σύγκριση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, σε δύσκολους καιρούς για την χώρα, έθεσε τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού σε απόλυτη προτεραιότητα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιμετώπισε, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, το Διεθνές Δίκαιο α λα καρτ, αλλά ως θεμέλιο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας σε όλες τις περιστάσεις και κάτω από όλες τις συνθήκες.

Διαπραγματεύτηκε και συνομίλησε με όλους τους σημαντικούς ξένους ηγέτες, σε πνεύμα συνεργασίας, κατανόησης αλλά πάνω απ’ όλα υπεράσπισης των δημοκρατικών αξιών, της ειρήνης, της μη επέμβασης, του ανθρωπισμού, και του διεθνούς δικαίου. Αξίες πού βρίσκονται σε απόλυτη συσχέτιση με τα ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Και σε αντίθεση με την εθνική αναξιοπρέπεια του κυρίου Μητσοτάκη, είχε ως βασική αρχή ότι με τους συμμάχους πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της ειλικρίνειας ακόμη κι αν αυτή δεν είναι ευχάριστη. Στο πνεύμα αυτό συνομίλησε και με τους Αμερικανούς ηγέτες -τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Και πορεύτηκε στις διεθνείς σχέσεις μας με μια βασική αρχή: πως αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δίκια της χώρας μας, κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους. Και σε κανέναν, όσο ισχυρός κι αν είναι, η Ελλάδα δεν θα εκποιήσει την εθνική της αξιοπρέπεια με όποιο αντάλλαγμα. Αλλά πού να τα καταλάβει αυτά ο κύριος Μητσοτάκης, που τον απασχολεί το αύριο της (διε)φθαρμένης εξουσίας του πολύ περισσότερο από το διεθνές δίκαιο και το αύριο της χώρας», καταλήγουν οι πηγές περί τον Αλέξη Τσίπρα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

