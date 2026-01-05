Ανακοίνωσε Παντελίδη ο Παναθηναϊκός – «Δικαίωση η μεταγραφή μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Και τυπικά παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Παύλος Παντελίδης, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (5/1) την απόκτηση του 23χρονου εξτρέμ, την παραχώρηση του οποίου στο «τριφύλλι» είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα η Κηφισιά.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Παντελίδη, ο οποίος αποτελεί την τρίτη χειμερινή προσθήκη στο «πράσινο» ρόστερ μετά τους Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έδωσε ο Παύλος Παντελίδης στο κανάλι του Τριφυλλιού στο YouTube.

Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 στην Αθήνα ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία του Παναθηναϊκού όπου παρέμεινε έως τα 17 του. Συνέχισε στη Θύελλα Ραφήνας στη Γ’ Εθνική ώσπου το 2023 πήρε μετεγγραφή στην Κηφισιά. Άμεσα δόθηκε δανεικός στην Ηλιούπολη με την οποία έπαιξε μία σεζόν στη Super League 2. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να συνδράμει στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, σκοράροντας μάλιστα το γκολ της νίκης στον καθοριστικό αγώνα ανόδου με αντίπαλο την Καλαμάτα. Εφέτος με επτά γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κηφισιάς ενώ κλήθηκε στην εθνική Ανδρών. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029».

Στις δηλώσεις που έκανε στο PAO TV ο νεαρός άσος μίλησε:

Για την επιστροφή του: «Δεν το είχα σκεφτεί ότι θα βρισκόμουν ξανά στα ίδια μέρη μετά την απόρριψη…».

Για όσα συνάντησε στο Κορωπί: «Έχω δει γνώριμα πρόσωπα, έχουν αλλάξει καταστάσεις, θέλω πάρα πολύ να δουλέψω στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού…».

Για την προσαρμογή του: «Θα είναι πιο εύκολη η προσαρμογή, αφού υπάρχουν γνώριμα πρόσωπα και από την Κηφισιά…».

Για όσα έχουν εμφανιστεί στον δρόμο του με την καθιέρωση στην Κηφισιά, την Εθνική Ελλάδας και τώρα τον Παναθηναϊκό: «Αν μου τα έλεγαν όλα αυτά το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι ονειρεύονται. Τα φέρνει η ζωή έτσι, που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε έναν, δυο, τρεις μήνες…».

Για τη δουλειά του: «Πάντα δούλευα, πάντα είχα όνειρο να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δεν άφηνα τίποτα να μου αλλάξει την πορεία. Είναι η δικαίωση όλης της δουλειάς και όλων όσα έχω περάσει στο ποδόσφαιρο».

Για τους στόχους του: «Να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει και μέσα απ’ αυτό ν’ αναδειχθώ κι εγώ».

Για τον Στέφανο Κοτσόλη: «Με πίστεψε, έκανε τους υπόλοιπους να με πιστέψουν και δικαιώθηκε, πιστεύω…».

Για τη νέα συνύπαρξη με τον Τεττέη: «Βρίσκω και τον Ανδρέα και τον Γιώργο Κυριόπουλο. Ήρθα πολύ κοντά με αυτά τα παιδιά και στην Κηφισιά».

Για τη συνεργασία του με τον Τεττέη: «Η συνεργασία μας ήταν απόρροια της καλής σχέσης που είχαμε, είναι στο χέρι μας να το επαναλάβουμε αυτό».

Για τον Παναθηναϊκό: «Ξέρω ότι βρίσκομαι σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, είναι πολύ βαριά η φανέλα, το ήξερα από τις ακαδημίες αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος και είναι μεγάλη τιμή».

Για τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει στο παιχνίδι του: «Έχω ακόμα πολλά να βελτιώσω στο παιχνίδι μου και μέρα με τη μέρα στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος».

Για το τι να περιμένει ο κόσμος από εκείνον: «Να περιμένει ο κόσμος ότι θα δίνω το 100%, θα βάζω την ομάδα πάνω από εμένα. Πάθος, δύναμη και το αγαπημένο μου στοιχείο που είναι το γκολ».

Για τα καλύτερα στοιχεία του: «Του αρέσει να παίζει στον χώρο, να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και του αρέσει να σκοράρει».