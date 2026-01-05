Στο μπλόκο της Νίκαιας ο Φάμελλος – «Στηρίζουμε τον τίμιο αγώνα των αγροτών, μπορεί να βρεθεί λύση»

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφτηκε το μπλόκο της Νίκαιας, εκφράζοντας την στήριξή του στον «τίμιο αγώνα των αγροτών».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε ότι «μπορεί να βρεθεί λύση» για τα αγροτικά προβλήματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν το θέλει».
  • Κατέθεσε επτά συγκεκριμένες προτάσεις, καλώντας την κυβέρνηση να τις υλοποιήσει άμεσα, μεταξύ των οποίων αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα.
Την στήριξή του στον «τίμιο αγώνα των αγροτών» εξέφρασε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επισκέφτηκε το μπλόκο της Νίκαιας.

Όπως υπογράμμισε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο αγροτικό, αλλά ξέρουμε καλά ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν το θέλει. Τροφοδοτεί κοινωνικό αυτοματισμό, όμως η κοινωνία θέλει να επιλυθούν τα προβλήματα των αγροτών γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με τους αγρότες και τον εκπρόσωπο του μπλόκου, Ρίζο Μαρούδα και κατέθεσε επτά συγκεκριμένες προτάσεις, καλώντας την κυβέρνηση να τις υλοποιήσει άμεσα.

Στη δήλωσή ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ακόμη: «Οι αγρότες και οι αγρότισσες έχουν ένα μόνο αίτημα: Επιβίωση. Κι αυτή η επιβίωση δεν είναι μόνο για το εισόδημά τους. Είναι επιβίωση για όλα τα αγροτικά νοικοκυριά, είναι επιβίωση για τους καταναλωτές που χρειάζονται φθηνά, ποιοτικά προϊόντα, είναι επιβίωση για την αγροτική ύπαιθρο και την περιφέρεια της χώρας».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Κατέθεσε μία δέσμη προτάσεων για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Είπε ο κ. Φάμελλος: «Σεβόμαστε πλήρως τον κατάλογο των αιτημάτων των αγροτών και δεν θα παρέμβουμε σ’ αυτόν. Αλλά αν θέλει πράγματι ο κ. Μητσοτάκης να αποφευχθεί το μπλακ άουτ και να εξυπηρετήσει και τους πολίτες και τους ανθρώπους των μεταφορών και την ελληνική ύπαιθρο, ας ανακοινώσει σήμερα:

-Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, που διοικείται από εντεταλμένους του κ. Μητσοτάκη.

-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

– Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur, όπως ξεκάθαρα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωκοινοβούλιο.

-Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά για να έχουμε ξανά κοπάδια στην ελληνική ύπαιθρο.

-Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

-Επιστροφή των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους τίμιους αγρότες.

-Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους. Διότι δεν μπορεί να βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και 40 μέρες και να ξεκινούν ταυτόχρονα κατασχέσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την πεποίθησή του «ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί λύση. Τροφοδοτεί έναν ψευδή κοινωνικό αυτοματισμό, όμως η κοινωνία, όπως δείχνουν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως δείχνουν οι λαϊκές αγορές, όπως δείχνουν οι ταξιτζήδες, θέλουν να επιλυθούν τα προβλήματα των αγροτών γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας. Και αυτόν τον τίμιο αγώνα εμείς τον στηρίζουμε».

Μαζί με τον Σωκράτη Φάμελλο, στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας Παναγιώτης Καλογιάννης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη από τις τοπικές Οργανώσεις της Λάρισας.

 

