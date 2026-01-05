ΚΚΕ: Η κυβέρνηση αγγίζει τα όρια της γελοιότητας για να καλύψει την κατάπτυστη δήλωση του πρωθυπουργού για την Βενεζουέλα

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και άλλα στελέχη της κυβέρνησης αγγίζουν πλέον τα όρια της γελοιότητας, προσπαθώντας να τεκμηριώσουν νομικά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και να καλύψουν την κατάπτυστη δήλωση του πρωθυπουργού, την στιγμή που μέχρι και ο ίδιος ο Τραμπ έχει εγκαταλείψει τα προσχήματα και ομολογεί ανοιχτά ότι η επιχείρηση απέναντι στη Βενεζουέλα και οι απειλές εναντίων άλλων κρατών γίνονται για τους φυσικούς πόρους, τα πετρέλαια και τον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα» σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

«Αυτή η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής του “ζωτικού χώρου” είναι βασικό στοιχείο της πολεμικής προετοιμασίας και αυξάνει τους κινδύνους μιας γενικευμένης ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης» καταλήγει η ανακοίνωση.