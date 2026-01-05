Κυρανάκης: «Το 2025 είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας»

Σύνοψη από το

  • Το 2025 έκλεισε με τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της χώρας, με 522 νεκρούς στους δρόμους. Αυτό αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, 21,5% σε σχέση με το 2024.
  • Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αποδίδει τη μείωση σε πολιτικές αποφάσεις, τον αυστηροποιημένο Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την εντατική αστυνόμευση. Επίσης, η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ και οι νέοι οδικοί άξονες συνέβαλαν στην οδική ασφάλεια.
  • Η βελτίωση αναμένεται να ενταθεί το 2026 με την επέκταση του δικτύου καμερών με Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο κ. Κυρανάκης τονίζει ότι «η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυρανάκης

«Το 2025 έκλεισε με μια σημαντική είδηση. Η χώρα κατέγραψε τη χαμηλότερη επίδοση θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους. Δεν είναι ένας αριθμός για να πανηγυρίσουμε, είναι όμως ένας αριθμός που δείχνει ότι κάτι αλλάζει. Είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη χρονιά της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη» τονίζει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε ανακοίνωσή του.

Όπως υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, «σε σύγκριση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 665 νεκροί, μιλάμε για μείωση 21,5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα. Και αυτό δεν είναι κάτι που απλώς έτυχε. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων και καθημερινής δουλειάς».

«Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Μέσα σε δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας στο Υπουργείο Μεταφορών, ψηφίσαμε τον αυστηροποιημένο Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος απέδωσε στην πράξη. Καθοριστική ήταν και η εντατική αστυνόμευση. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που πήρε προσωπικά αυτή την υπόθεση, καθώς και την Ελληνική Αστυνομία που βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο με διαρκείς και ουσιαστικούς ελέγχους. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά», τονίζει ο κ. Κυρανάκης.

«Παράλληλα, δώσαμε έμφαση στην πρόληψη. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνησης, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” αξίζει στους εργαζόμενους των ΜΜΜ, που έκαναν αυτό το μέτρο πράξη και συνέβαλαν έμπρακτα στη μείωση των τροχαίων. Αλλά και η παράδοση νέων και ασφαλέστερων οδικών αξόνων, όπως ο Πάτρα–Πύργος, με τη δουλειά και τις ενέργειες του Υπουργού Χρίστου Δήμα αλλά και των προηγούμενων Υπουργών, ενισχύει συνολικά την οδική ασφάλεια. Αυτή η βελτίωση θα ενταθεί ακόμη περισσότερο και εντός του 2026 με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών, που καταγράφουν με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνοντας το έργο των αρχών και καθιερώνοντας μια κουλτούρα λογοδοσίας» τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός και καταλήγει με την επισήμανση: «Η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δεν είναι στατιστικό επίτευγμα. Είναι ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Και αυτός είναι ο μόνος δείκτης που μας ενδιαφέρει να συνεχίσει να βελτιώνεται».

