ΑΝΤ1: Προχωρά σε ανανέωση της απογευματινής ζώνης

Σύνοψη από το

  • Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε ανανέωση της απογευματινής ζώνης με νέα προγράμματα το επόμενο διάστημα.
  • Το «Flathunters», που υπόσχεται να βρει σπίτι στους συμμετέχοντες, βρίσκεται ήδη σε τροχιά προετοιμασίας με στόχο να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο.
  • Τα γυρίσματα του «Flathunters» έχουν ήδη ξεκινήσει με τους τρεις μεσίτες, ενώ έχει λάβει αρχικά έγκριση για 20 επεισόδια στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Σε ανανέωση της απογευματινής ζώνης με νέα προγράμματα προχωρά ο ΑΝΤ1 το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την Reallife.

Το «Flathunters», που υπόσχεται να βρει σπίτι στους συμμετέχοντες, βρίσκεται ήδη σε τροχιά προετοιμασίας με στόχο να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή του νέου ριάλιτι έχει κλείσει τους τρεις μεσίτες που θα αναλάβουν να λύσουν το στεγαστικό πρόβλημα των συμμετεχόντων και τα γυρίσματα ξεκίνησαν ήδη.

Το «Flathunters» έχει λάβει αρχικά έγκριση για 20 επεισόδια, με στόχο να μεταδίδεται στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Αν τα αποτελέσματα ικανοποιήσουν τους ιθύνοντες του ΑΝΤ1, το ριάλιτι με μεσίτες ενδέχεται να μετακινηθεί σε επόμενη φάση στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού.

15:35 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

10:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

10:00 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

09:47 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

