Πρόεδρος Μεξικού: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι «απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών», τονίζοντας πως η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη».
  • Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί στρατιωτική δράση στο Μεξικό εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.
  • Η Σεϊνμπάουμ υπογράμμισε ότι το Μεξικό είναι μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα, δηλώνοντας: «Συνεργασία, ναι. Υποταγή και επέμβαση, όχι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΕΙΝΜΠΑΟΥΜ

Η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη» δήλωσε σήμερα Δευτέρα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, εκφράζοντας και πάλι την αντίθεσή της στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Ποιος είναι ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση – Όλες οι εξελίξεις

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών», επανέλαβε η Σεϊνμπάουμ. «Το Μεξικό υποστηρίζει σθεναρά ότι η Αμερική δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη. Η αμερικανική ήπειρος ανήκει στους λαούς της κάθε χώρας που την συναποτελούν» είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί η πρόεδρος.

Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Μεξικό είναι κυρίαρχη χώρα και ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά τα σχόλια που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτική δράση στο Μεξικό εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

«Είναι αναγκαίο να επαναλάβουμε ότι στο Μεξικό κυβερνά ο λαός και ότι είμαστε μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα. Συνεργασία, ναι. Υποταγή και επέμβαση, όχι», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Η δήλωση της Σεϊνμπάουμ, την οποία διάβασε στην αρχή της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, συνάδει με το Σύνταγμα του Μεξικού, το οποίο ορίζει ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας τη μη επέμβαση.

Λίγο αφότου επέστρεψε στην προεδρία, πέρυσι, ο Τραμπ χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις το καρτέλ Σιναλόα και άλλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, αναβιώνοντας ένα σχέδιο που είχε αναστείλει το 2019, κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταπολεμήσει τα καρτέλ.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Δημόσια ΑΕΙ: Νέα στήριξη με έκτακτη επιχορήγηση και 450 προσλήψεις

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:35 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: «Μην ταξιδεύετε στη Βενεζουέλα» – Η προειδοποίηση στους πολίτες της και τους τουριστικούς πράκτορες

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη Βενεζουέ...
16:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ΕΕ αναμένει από τους εταίρους της να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα

«Η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ...
15:14 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Ποιος είναι ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση – Όλες οι εξελίξεις

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο πρόεδρος...
14:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι