Ρωσία: «Μην ταξιδεύετε στη Βενεζουέλα» – Η προειδοποίηση στους πολίτες της και τους τουριστικούς πράκτορες

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία προειδοποίησε τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Βενεζουέλα, μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Η ρωσική πρεσβεία στο Καράκας και το υπουργείο Οικονομίας εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις, επικαλούμενοι την «ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απειλή να επαναληφθούν οι επιθέσεις».
  • Το υπουργείο συστήνει στους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες να σταματήσουν την πώληση ταξιδιών, εν μέσω των στενών σχέσεων που διατηρεί επί χρόνια η Ρωσία με τη Βενεζουέλα σε ενεργειακό, στρατιωτικό και πολιτικό επίπεδο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κρεμλίνο
Πηγή: ΕΡΑ

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα.

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Ποιος είναι ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση – Όλες οι εξελίξεις

Η προειδοποίηση αυτή γίνεται μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίθεση στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Τόσο η ρωσική πρεσβεία στο Καράκας όσο και το υπουργείο Οικονομίας εξέδωσαν παρόμοιες ανακοινώσεις, με τις οποίες αποτρέπουν τους Ρώσους να επισκέπτονται την Βενεζουέλα «σε σχέση με την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απειλή να επαναληφθούν οι επιθέσεις».

Το υπουργείο συστήνει επίσης στους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες να σταματήσουν να πωλούν και να διαφημίζουν ταξίδια στην χώρα αυτή.

Η Ρωσία διατηρεί επί χρόνια στενές σχέσεις με την Βενεζουέλα, που καλύπτουν την ενεργειακή συνεργασία, τους στρατιωτικούς δεσμούς και πολιτικές επαφές σε υψηλό επίπεδο, ενώ η Μόσχα υποστήριζε επί χρόνια στον διπλωματικό τομέα το Καράκας καθώς οι δύο χώρας επιδίωκαν να εμβαθύνουν τις σχέσεις στο τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Δημόσια ΑΕΙ: Νέα στήριξη με έκτακτη επιχορήγηση και 450 προσλήψεις

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πρόεδρος Μεξικού: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών

Η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη» δήλωσε σήμερα Δευτέρα η πρόεδρο...
16:10 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ΕΕ αναμένει από τους εταίρους της να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα

«Η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ...
15:14 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Ποιος είναι ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση – Όλες οι εξελίξεις

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο πρόεδρος...
14:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι