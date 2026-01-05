Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τραμπ για τη Γροιλανδία: Η ΕΕ αναμένει από τους εταίρους της να σέβονται την εδαφική ακεραιότητα

Σύνοψη από το

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις». Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπεραμύνεται αυτών των αρχών, ειδικά αν αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα κράτους-μέλους.
  • Η εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι «η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και τυχόν αλλαγές στο καταστατικό εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Γροιλανδών και των Δανών». Η ΕΕ συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Δανία και τη Γροιλανδία.
  • Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΕ χρειάζεται τις ΗΠΑ ώστε να ελέγξει τη Γροιλανδία, όπως δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, η εκπρόσωπος της Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο «απολύτως δεν ισχύει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

«Η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις», τόνισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες απειλητικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, απάντησε: «Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπεραμύνεται των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, καθώς και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ αμφισβητείται». Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Δανία και τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως «η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και τυχόν αλλαγές στο καταστατικό εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Γροιλανδών και των Δανών».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΕ χρειάζεται τις ΗΠΑ ώστε να ελέγξει τη Γροιλανδία, όπως δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο «απολύτως δεν ισχύει».

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: «Είμαι σοκαρισμένος από τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη»

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Δημόσια ΑΕΙ: Νέα στήριξη με έκτακτη επιχορήγηση και 450 προσλήψεις

ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:15 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Πρόεδρος Μεξικού: Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών

Η Αμερική «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη» δήλωσε σήμερα Δευτέρα η πρόεδρο...
16:35 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: «Μην ταξιδεύετε στη Βενεζουέλα» – Η προειδοποίηση στους πολίτες της και τους τουριστικούς πράκτορες

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα Δευτέρα τους πολίτες της να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στη Βενεζουέ...
15:14 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Νικολάς Μαδούρο: Ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη – Ποιος είναι ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση – Όλες οι εξελίξεις

Δύο ημέρες μετά τη σύλληψή τους σε επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στο Καράκας, ο πρόεδρος...
14:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Δείτε LIVE

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, οδηγείται ενώπιον ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι