Yπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για Μαδούρο – Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικάνικων δυνάμεων

Σύνοψη από το

  • Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί και πάνω από 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην έφοδο στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.
  • Ο Πιτ Χέγκσεθ επισήμανε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων στην επιχείρηση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς.
  • Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αβάνας.
Βενεζουέλα- εκρήξεις
Πηγή φωτό: mehrnews

Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, που επισήμανε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας του.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, συμμετείχαν επίσης περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας (…) και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

