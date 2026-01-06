Yπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για Μαδούρο – Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικάνικων δυνάμεων

Σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, που επισήμανε ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας του.

Στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, η οποία πυροδότησε έντονες αντιδράσεις διεθνώς, συμμετείχαν επίσης περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας (…) και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», δήλωσε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια ομιλίας του στη Βιρτζίνια, αναφερόμενος στην επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, επισημαίνοντας πως δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, όπως έχει ανακοινώσει η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP