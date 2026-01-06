Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη περιστατικό κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να σέρνει σκύλο δεμένο με λουρί ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Το συμβάν κατέγραψε η δημοσιογράφος του Star Λευκή Γεωργάκη, η οποία παρενέβη άμεσα, κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οδήγησε στη σύλληψη του 67χρονου οδηγού, ο οποίος το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή, παραμένοντας κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία για τέτοιες πράξεις φτάνει τις 30.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Μάλγαρα, όπου η δημοσιογράφος βρισκόταν στον μπλόκο των αγροτών, όταν αντίκρισε μπροστά της το αποτρόπαιο θέαμα. Ο οδηγός είχε δεμένο τον σκύλο του με λουρί και τον τραβούσε σε όλη τη διαδρομή πίσω από το αυτοκίνητο. Η δημοσιογράφος πλησίασε τον άνδρα και τον ρώτησε ευθέως για την πράξη του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια.

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να έχετε έτσι δεμένο το σκυλί με το αυτοκίνητο;», τον ρώτησε. Η απάντηση του οδηγού προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση, καθώς ισχυρίστηκε ότι έβγαζε το ζώο βόλτα. Η Λευκή Γεωργάκη αντέδρασε άμεσα λέγοντας: «Βόλτα με το αυτοκίνητο, τι κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω!».

Την ίδια στιγμή, τη δική της τοποθέτηση για το περιστατικό έκανε στο δελτίο του Star η Μάρθα Πουλτίδου, Επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, τονίζοντας τη σοβαρότητα τέτοιων πράξεων. «Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί… Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.