Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε – Βίντεο ντοκουμέντο

Σύνοψη από το

  • Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη περιστατικό κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να σέρνει σκύλο δεμένο με λουρί ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.
  • Το συμβάν κατέγραψε η δημοσιογράφος του Star Λευκή Γεωργάκη, η οποία παρενέβη άμεσα, οδηγώντας στη σύλληψη του 67χρονου οδηγού. Το πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία για τέτοιες πράξεις φτάνει τις 30.000 ευρώ.
  • Ο 67χρονος οδηγός ισχυρίστηκε ότι «έβγαζε το ζώο βόλτα», προκαλώντας αγανάκτηση, ενώ η Επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, Μάρθα Πουλτίδου, τόνισε τη σοβαρότητα τέτοιων πράξεων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη περιστατικό κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου εντοπίστηκε να σέρνει σκύλο δεμένο με λουρί ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει.

Το συμβάν κατέγραψε η δημοσιογράφος του Star Λευκή Γεωργάκη, η οποία παρενέβη άμεσα, κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές και οδήγησε στη σύλληψη του 67χρονου οδηγού, ο οποίος το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή, παραμένοντας κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία για τέτοιες πράξεις φτάνει τις 30.000 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Μάλγαρα, όπου η δημοσιογράφος βρισκόταν στον μπλόκο των αγροτών, όταν αντίκρισε μπροστά της το αποτρόπαιο θέαμα. Ο οδηγός είχε δεμένο τον σκύλο του με λουρί και τον τραβούσε σε όλη τη διαδρομή πίσω από το αυτοκίνητο. Η δημοσιογράφος πλησίασε τον άνδρα και τον ρώτησε ευθέως για την πράξη του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια.

«Γιατί έχετε δεμένο το σκυλί έτσι; Απαγορεύεται, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Να έχετε έτσι δεμένο το σκυλί με το αυτοκίνητο;», τον ρώτησε. Η απάντηση του οδηγού προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση, καθώς ισχυρίστηκε ότι έβγαζε το ζώο βόλτα. Η Λευκή Γεωργάκη αντέδρασε άμεσα λέγοντας: «Βόλτα με το αυτοκίνητο, τι κάνετε; Απαγορεύεται κύριε, αυτό είναι παράνομο που κάνετε. Θα σας καταγγείλω!».

Την ίδια στιγμή, τη δική της τοποθέτηση για το περιστατικό έκανε στο δελτίο του Star η Μάρθα Πουλτίδου, Επικεφαλής Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, τονίζοντας τη σοβαρότητα τέτοιων πράξεων. «Δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, πιστέψτε με. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί… Τι έχει στο μυαλό του ο καθένας πραγματικά δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό το να βλέπεις ανθρώπους να κακοποιούν ανυπεράσπιστα πλάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

